美債11月海外持倉創新高　中日兩大「債主」集體增持

11月海外官方買入美國國債規模創八個月新高，海外私人部門買美債規模創最高月度紀錄；兩大美債海外債主中國和日本連續兩個月集體增持，日本持倉創最高紀錄。

據《華爾街見聞》報道，官方數據顯示，在聯儲局開始啟動Taper、基準10年期美國國債收益率累計下降約11個基點的去年11月，海外投資者加速購買美國國債，美債的兩大海外「債主」—— 中國和日本連續第二個月集體增持美債。

1月18日周二公布的美國財政部國際資本流動報告（TIC）報告，去年11月，美國以外地區持有美國國債的總規模達到創紀錄的7.75萬億美元。

其中，海外投資者11月購買美國公司股票72億美元，為去年8月以來三個月最大月增幅，去年9月和10月分別拋售110億美元和218億美元。11月海外購買美國公司債券98億美元，連續四個月買入。11月海外購買機構債196億美元，連續第56個月買入。

分國家地區看，11月中國大陸持有美債1.0808萬億美元，創去年4月以來新高，較10月持倉增加154億美元，連續三個月增持。

11月日本的美債持倉仍位居海外第一，由10月的1.3204萬億美元增至創紀錄的1.3406萬億美元，增長202億美元，連增兩個月。