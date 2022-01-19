恒指升幅收窄至1點　科指轉跌｜港股持更

美國周二（18日）假期後復市，在10年期國債孳息率突破1.8厘，創2年新高的情況下，三大指數俱下挫，其中道指瀉逾500點，納指更大跌2.6%。今早亞太區股市普遍受到美股弱勢拖累，其中日本股市早段跌近400點。市場人士焦點預料將集中於金融股及科技股上，特別是滙豐（0005）終止7連升，而高盛上季業績遜市場預期，觸及其股價挫7%。科技股方面，微軟斥巨額收購遊戲公司，交易完成後會成為全球遊戲業界三哥，作為一哥的騰訊（0700）今早表現如何，勢成投資者焦點。



【11:50】

港股升幅大幅收窄，恒指最新報24114點，升1點，國指最新報8455點，升6點，科指跌7點，報5690點。

【10:36】

港股升幅擴大，恒指最新報24276點，升163點，國指最新報8530點，升81點，科指報5750點，升51點。

信義光能（0968）跌2.2%，報12.26元，信義玻璃（0868）飆7.7%，報20.8元，信義能源（3868）無升跌。

【09:31】

物管股今早表現突出，融創服務（1516）飆升7%，報8.43元，碧桂園服務（6098）升6.8%，報41.85元，保利物業（6049）升3.7%，報60元，世茂服務（0873）升6.8%，報5.75元。

【09:29】

恒指高開117點，報24229點，國指高開36點，報8485點，科指報5716點，升17點。

科技股表現平平，阿里（9988）跌0.2%，騰訊（0700）高開0.04%。

滙豐（0005）低開0.09%。