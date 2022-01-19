港股全日升15點　內房股造好　雅居樂揚逾12%

美國周二（18日）假期後復市，在10年期國債孳息率突破1.8厘，創2年新高的情況下，三大指數俱下挫，其中道指瀉逾500點，納指更大跌2.6%。今早亞太區股市普遍受到美股弱勢拖累，其中日本股市早段跌近400點。市場人士焦點預料將集中於金融股及科技股上，特別是滙豐（0005）終止7連升，而高盛上季業績遜市場預期，觸及其股價挫7%。科技股方面，微軟斥巨額收購遊戲公司，交易完成後會成為全球遊戲業界三哥，作為一哥的騰訊（0700）今早表現如何，勢成投資者焦點。



【16:10】

港股全日升15點，恒指收報24127點，成交1149.6億元。國指報8441點，跌7點，科指報5642點，跌55點。

科技股方面，騰訊 （0700） 升0.7%，京東 （9618） 升0.86%，阿里巴巴 （9988） 跌1.74%，快手（1024）跌2.1%。

內房股造好，雅居樂 （3383） 升逾12%，世茂 （0813） 升逾11%，碧桂園（2007）升逾8%，融創中國（1918）升近8%。

【14:38】

港股午後由升轉跌，恒指報24010點，跌102點，國指報8401點，跌47點，科指報5624點，跌73點。

藥明（2269）及比亞迪（1211）均於午後跌幅擴大至逾4%。

【12:35】

港股今早走勢偏軟，高開117點後曾一度倒跌，半日升4點。

恒指中午收市報24117點，升4點，國指報8459點，升10點，科指報5690點，跌8點，成交額為600.9億元。

物管股今早表現突出，碧桂園服務（6098）飆6.9%，報41.9元，融創服務（1516）升7.4%，報8.46元，世茂服務（0873）升5.8%，報5.7元，保利物業（6049）升5.4%，報61元。

信義玻璃（0868）今早異軍突起，半日揚6.1%，報20.5元，中國玻璃（3300）升3.5%，報1.77元，洛陽玻璃（1108）則跑輸同業，跌15.08元。

內房股亦上揚，碧桂園（2007）升5.4%，報6.49元，龍湖（0960）升4.1%，報42.7元，中海外（0688）升4.9%，報23.35元，潤地（1109）升3.6%。

不過新奧能源（2688）表現疲弱，半日跌4.4%。

【11:50】

港股升幅大幅收窄，恒指最新報24114點，升1點，國指最新報8455點，升6點，科指跌7點，報5690點。

【10:36】

港股升幅擴大，恒指最新報24276點，升163點，國指最新報8530點，升81點，科指報5750點，升51點。

信義光能（0968）跌2.2%，報12.26元，信義玻璃（0868）飆7.7%，報20.8元，信義能源（3868）無升跌。

【09:31】

物管股今早表現突出，融創服務（1516）飆升7%，報8.43元，碧桂園服務（6098）升6.8%，報41.85元，保利物業（6049）升3.7%，報60元，世茂服務（0873）升6.8%，報5.75元。

【09:29】

恒指高開117點，報24229點，國指高開36點，報8485點，科指報5716點，升17點。

科技股表現平平，阿里（9988）跌0.2%，騰訊（0700）高開0.04%。

滙豐（0005）低開0.09%。