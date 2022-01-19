歐冠昇﹕中國金融大發展　港具獨特優勢從中發揮作用

港交所（0388）行政總裁歐冠昇於網誌上指出，香港作為國際金融中心，可在促進經濟發展﹑提升互聯互通﹑推動跨境資本加速流動及創新方面發揮巨大作用，從而推動一個巨變發生，這巨變便是中國金融大發展。

他指出此巨變正在發生，展望未來10年內地資本市場廣度及深度將持續快速發展，又預料內地股票及債券市場規模在10年可超過100萬億美元。

歐冠昇指出，中國經濟高速增長，未來10至15年有望成為全球最大經濟體，及金融領域改革成這巨變主要動力。隨著經濟不斷發展，越來越多中國家庭將部份儲蓄定轉投放到資本市場金融產品，而深化改革將推動內地資本市場進一步開放，及人民幣國際化進程加速，從而加速透過香港進出中國市場的跨境資本流動。

他稱，背靠內地的香港一直是連接東西方之間的橋樑，既是國際投資者投資中國的首選，也是中國資本投資海外的首選。香港是中國企業首選的國際融資中心，也是一大國際資產管理中心、風險管理中心和全球最大的離岸人民幣市場，同時是新經濟公司的主要融資中心，為中國和世界經濟的轉型提供融資支持。

香港可作人民幣國際化試驗田

他表示，作為連接內地與國際市場的橋樑，香港擁有獨特的優勢，可以在中國金融大發展中發揮獨特的作用。香港國際化的市場機制可以為金融產品創新和人民幣國際化提供完美的試驗田。

他稱，為滿足不斷增長的市場需求，港交所近期推出一系列創新與改革措施。而種種跡象表明，儘管國際地緣政治局勢複雜，全球資本市場之間並沒有 「脫鈎」，恰恰相反，它們相互依存度愈來愈高，跨市場投資的需求也比以往更加旺盛。他相信，只要不斷提升市場競爭力，香港就一定可以憑藉獨特的優勢推動中國經濟的持續增長、為全球投資者提供豐富的投資機遇、為夢想和創新提供動力。