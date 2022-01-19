調查：受新一輪堂食限制影響　73%受訪餐廳對今年首季不甚樂觀

戶戶送今日（19日）公布上季「餐廳信心指數」調查的結果，由於政府在1月7日實施新的堂食限制，食肆於晚上6時後只能提供外賣，受訪餐廳都對餐飲業前景感到悲觀。此外，由於農曆新年及其他日子的營業時間亦須作調整，大部分餐廳對經濟及餐飲業的情況失去信心，導致本季整體餐廳信心佔比由上季的67%大幅下跌4成至27%。

調查顯示，受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.4/10，較上一季的6.0/10有所下降。農曆新年本應有望帶動本港餐廳的營業額上升，但隨著新一波疫情爆發，確診病例的增加已重挫餐飲業的期望。因此，在2021年第四季的指數調查中，受訪餐廳均對餐飲業的疫後復甦表示懷疑，73%受訪餐廳對今年第一季的經濟及餐飲業情況不甚樂觀。

就第四季利潤而言，調查顯示，38%受訪餐廳錄得輕微升幅，3%表示大幅增加，24%則維持不變。堂食及外賣收入並無顯著變化，與前一年的聖誕假期相比，大部分食肆的收入持平或有所下跌，無法從佳節受惠。

人力成本、租金和其他營運開支均輕微上升，44%受訪餐廳表示租金有所上升，55.9%則稱租金維持不變。2.68%受訪者表示人力成本增加，而全數受訪餐廳於食材、清潔／消毒等方面的其他營運開支均見上漲。