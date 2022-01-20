中國國務院發布重磅意見　鼓勵大型商貿、物流企業「走出去」

中國國務院周三（19日）發布了《國務院辦公廳關於促進內外貿一體化發展的意見》。

《意見》指出了發展目標：到2025年，內外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可等銜接更加有效，市場主體內外貿一體化發展水平進一步提升，內外聯通網絡更加完善，政府管理服務持續優化，內外貿一體化調控體系更加健全，實現內外貿高效運行、融合發展。

《意見》指出，要完善監管體制。加強反壟斷和反不正當競爭執法，強化公平競爭審查，清理糾正地方保護、行業壟斷、市場分割等不公平做法和隱性壁壘，推動形成全國統一大市場，促進內外貿資源要素順暢流動、優化配置。

要促進標準認證銜接。積極開展國內國際標準轉化，補齊國內標準短板，提高標準技術水平，持續提升國內國際標準一致性。

《意見》還指出，要創新內外貿融合發展模式。推動內外貿數字化發展，充分利用現代訊息技術，加快線上線下融合，促進產銷銜接、供需匹配，推動傳統產業轉型升級，培育內外貿新業態新模式。

要加強財政金融支持。在符合多雙邊經貿協定規則前提下，加大對內外貿一體化發展的支持力度。統籌用好現有財政支持政策，推動內外貿融合創新發展。鼓勵金融機構按照市場化原則加大對內外貿的信貸支持力度，依託內外貿企業的應收賬款、存貨、倉單、訂單、保單等，創新金融產品，加強金融服務。