《路透》：內房2022年到期債務總額達1170億美元

據《路透》報道，在中國房地產銷售放緩之際，國內房地產開發商2022年面臨鉅額債務到期，而在中國政府採取行動控制房地產行業債務問題後，傳統的借貸市場至今仍對其大門深鎖。

根據路孚特的數據，中國房地產開發商2022年到期債務總額達1,170億美元，其中有360億美元的美元債務。

中國的開發商正面臨前所未有的流動性緊張，因為多年來對借款的監管限制導致了一連串海外債務違約和信用評級下調。

行業景氣放緩進一步給開發商帶來壓力；儘管中國總體經濟增長數字強勁，但12月房地產投資以2020年初以來的最快速度下滑，給中國的前景蒙上了陰影。

中國恒大集團一直為償還3,000多億美元債務而苦苦掙扎，包括2021年12月未能如期償付而被評級機構視為交叉違約的近200億美元離岸債務。

近幾個月，就連最大的開發商也因為他們不斷惡化的信用狀況而遭到股債雙殺。

截至1月18日，中國以營收計最大的開發商碧桂園發行的2025年10月到期、票息3.125%的債券2021年以來已經下跌了約17%，至0.7美元。

據路孚特數據，這些開發商今年第一季將有270億美元債券到期，第二季有310億美元。

在2021年至少有20億美元債務到期的地產開發商中，包括佳兆業、廣州富力地產、雲南康旅控股。

本月早些時候，恒大債權人同意其債務展期後，使其勉強避免了一筆在岸人民幣的技術性違約。2022年隨着中國最高領導層將穩定和促增長作為優先要務，預計中國政府將軟化其整頓房地產行業的力度。