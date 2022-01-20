禹洲稱獲大多數交換票據持有人支持　延長部份離岸債期限

內房股正致處理債務問題，禹洲（1628）指出，已獲大多數交換票據持有人的支持，及所有徵求同意票據所需取得的必要同意；又指出今次債務管理取得成功，令公司能夠有效地延長相當一部份離岸債務到期期限，並避免發生徵求同意票據項下，與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

公司指出，於交換屆滿期限，4.77億美元交換票據，佔交換票據本金總額82%，已根據交換要約有效進行交換。

考慮到交換票據持有人的積極踴躍參與，公司決定豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件，並接納所有參與了交換的交換票據。結付新票據並向已有效提交交換票據並獲接納作交換的合資格持有人交付交換代價預計在2022年1月20日發生。

會積極與其他債權磋商解決流動性問題

公司又指出，多位交換票據持有人表達了其參與交換的意願，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。這些交換票據持有人要求公司考慮使其可以參與交換要約的方法。公司感謝這些持有人的支持，但由於清算系統規則限制以及交換票據即將到期，公司無法延長交換屆滿期限。為了滿足這些持有人的需求，擬於本月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩餘交換票據再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。將儘快更新相關資訊。

公司指出，絕大多數持有人的迅速回應與積極參與證明了持有人對其信心。公司謹向票據持有人表示最誠摯的感謝，感謝其大力支持及對公司管理團隊的信任。是次交換要約以及同意徵求的成功實施將使本公司得以延長債務期限，並增強債務管理能力，計劃與其他債權人積極協商，爭取於合理時間內達成共識，以友好方式解決公司的流動性問題。同時，將繼續優先穩定營運，以維持合約銷售及現金流。