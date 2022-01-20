內房股舞動起來　融創飆逾12%　恒指升幅逾600點｜港股持續更新

美國股市跌勢未止，周三（19日）道指再跌近340點，已連跌4個交易日，納指跌逾1%，從去年11月高位起計，累跌超過1成。今早亞太區股市亦受到波及，日股早段偏軟。由於科技股未止跌，而騰訊（0700）就向股東派發京東（9618）作為股息的除淨日，相信是焦點之一。內房股昨日因內地擬訂立草案，容許內房企業更容易取得預售款付款予供應商而爆升。內房股今日會否回軟，亦可留意。另一方面，貸款市場報價利率（LPR）一如預期下調，內銀股亦會成為是日焦點。



【13:40】

內房股融創（1918）據報兌付兩項產品，涉資近40億元，受到消息帶動，股價午後升幅擴大，最新報10.64元，飆12.5%。同業雅居樂（3383）升3.8%，報4.15元，恒大（3333）揚6.4%，報1.83元，旭輝（0884）升4.4%，中駿（1966）升4.6%。

港股升幅進一步擴大至637點，報24764點，國指升256點，報8698點，科指升216點，報5859點。

【13:04】

大市午後升幅擴大至600點，最新報24729點，升601點，國指升260點，報8702點，科指升212點，報5855點。

【12:26】

港股今早表現相當強勁，在人民銀行一如所料般降低貸款市場報價利率（LPR），以及科技股全線抽高帶動下，大市半日勁升逾500點，並且突破24600點。

恒指中午收市報24689點，升561點，國指升240點，報8682點，科指報5830點，升187點，成交額為912.9億元。

內房及物管股表現強勁，碧桂園服務（6098）揚13%，報48.2元，碧桂園 （2007）升6.3%，報7.09元，龍湖（0960）升4%，報44.5元，禹洲（1628）升4.6%，報0.68元。

科技股方面，騰訊（0700）抽升4.7%，報463元，京東（9618）抽升5.1%，報295.8元，嗶哩嗶哩（9626）揚3.5%，阿里（9988）升4.4%，美團（3690）升6.9%。

內銀股亦獲投資者追捧，招行（3968）升4.8%，報67.8元，民行（1988）升0.9%，農行（1288）升0.7%。

消費股亦有理想表現，安踏（2020）及李寧（2331）分別升6.4%及5.7%，海底撈（6862）升6.8%，潤啤（0291）升4.8%。

油股今日表現疲弱，其中中石油（0857）受到旗下子公司被調查拖累，逆市跌2%。

至於預告去年盈利倒退的瑞聲（2018），半日更瀉近1成。

【11:49】

港股升幅進一步擴大，恒指升554點，報24682點，國指升235點，報8677點，科指升5825點，升182點。

內房及物管股表現強勁，碧桂園服務（6098）飆逾13%，科技股亦見追捧，騰訊（0700）升4.3%。

預告盈利倒退的瑞聲（2018）逆市瀉近1成。

【10:25】

美團（3690）揚5%，報225.2元，京東（9618）升3.7%，騰訊（0700）升4%，報460.2元。

【09:50】

港股升幅擴大，最新報24446點，升318點，國指升133點，報8575點，科指升82點，報5725點。

人行降低1年期及5年期LPR利率，刺激內房股抽升，碧桂園（2007）飆6.1%，恒大（3333）升2.3%，世茂（0813）升7.1%，融創（1918）升8.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）飆15.2%，報48.95元，融創服務（1516）揚8.7%，恒大物業（6666）升3%。

內銀股亦上揚，建行（0939）升0.7%，招行（9368）升1.9%。

【09:28】

恒指高開135點，報24263點，國指報8505點，高開63點，科指報5692點，高開49點。

中石油（0857）旗下子公司因倒賣而被調查，低開3%，報3.9元。

騰訊（0700）低開0.09%，報442元，京東（9618）報284元，高開0.9%。

內銀方面，建行（0939）低開0.2%，中行（3988）無升跌。

內房方面，碧桂園（2007）高開1.9%，報6.8元。