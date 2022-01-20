騰訊及美團皆揚逾4%　港股升幅擴大至逾400點｜港股持更

美國股市跌勢未止，周三（19日）道指再跌近340點，已連跌4個交易日，納指跌逾1%，從去年11月高位起計，累跌超過1成。今早亞太區股市亦受到波及，日股早段偏軟。由於科技股未止跌，而騰訊（0700）就向股東派發京東（9618）作為股息的除淨日，相信是焦點之一。內房股昨日因內地擬訂立草案，容許內房企業更容易取得預售款付款予供應商而爆升。內房股今日會否回軟，亦可留意。另一方面，貸款市場報價利率（LPR）一如預期下調，內銀股亦會成為是日焦點。



【10:25】

美團（3690）揚5%，報225.2元，京東（9618）升3.7%，騰訊（0700）升4%，報460.2元。

【09:50】

港股升幅擴大，最新報24446點，升318點，國指升133點，報8575點，科指升82點，報5725點。

人行降低1年期及5年期LPR利率，刺激內房股抽升，碧桂園（2007）飆6.1%，恒大（3333）升2.3%，世茂（0813）升7.1%，融創（1918）升8.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）飆15.2%，報48.95元，融創服務（1516）揚8.7%，恒大物業（6666）升3%。

內銀股亦上揚，建行（0939）升0.7%，招行（9368）升1.9%。

【09:28】

恒指高開135點，報24263點，國指報8505點，高開63點，科指報5692點，高開49點。

中石油（0857）旗下子公司因倒賣而被調查，低開3%，報3.9元。

騰訊（0700）低開0.09%，報442元，京東（9618）報284元，高開0.9%。

內銀方面，建行（0939）低開0.2%，中行（3988）無升跌。

內房方面，碧桂園（2007）高開1.9%，報6.8元。