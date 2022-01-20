任志剛﹕聯匯制度可為國家利益效力　不應輕易放棄

美國通脹創近40年新高，促使聯儲局提前考慮加息。行政會議成員﹑金管局前總裁任志剛接受《經濟日報》訪問時指出，美國股市同時處於估值高峰，加息衝擊不容忽視，可是港股並不如美股般亢奮，相信加息引發的資產價格調整壓力相對輕微，並有可能從環球股市調整中受惠資金流入。

目前市場人士預期聯儲局將於今年3月起加息，全年合共加息3至4次。當局亦預告會在開始加息後一段時間，考慮縮減資產負債表。

不過金融業人士認為，當局會採取較進取的加息步伐。摩根大通行政總裁戴蒙預料，聯儲局今年會加息6至7次，對沖基金經理阿克曼更認為，當局認於今年3月時一次過加息半厘，以讓外界重建當局對應付通脹的決心。

聯匯成立近40年予港金融體系穩定

另一方面，任志剛在談及聯繫匯率制度時，指出港元與美元掛鈎可為國家利益效力，不應輕易放棄。他亦指出中美政治爭拗反映出人民幣國際化的逼切性，並從美國貨幣及財政政策分析出「美元不是值得十足信心的貨幣」，認為香港更應在資本市場推動人民幣國際化。

他亦表示在一國兩制下，國家有自己貨幣可利用，而港元與美元有穩定關係。若人民幣因內地有政策或經濟須需走某一條路，港元仍作為與美元同水平貨幣，為國家效力。由於聯繫匯率制度設立近40年，給予香港一個穩定的金融體系，不應輕易放棄。

任志剛又指出經歷社會事件後，香港仍擔任中國與外地的中間人角色，又指出港區國安法落實後，對內地而言香港更靠得住，更有條件參與內地資金融通的「外循環的主軸」。

他亦指出無須對內地前景擔心，因為奉行社會主義市場特色，其政策傳導效率非常高，任何危機皆有手段應付，並指出在97﹑98年及2008年其他地方發生金融危機，內地並無出現問題。