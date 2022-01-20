IMF評香港經濟｜建屋量平均落後目標約三成　籲當局急採措施應對

國際貨幣基金組織(IMF)發表有關香港的「代表團總結」，其載述IMF工作人員於某國家或地區正式訪問結束後的初步評估。報告談及本港樓市，直言建屋量落成目標，籲當局盡快增加供應。

促當局盡快增加供應

就本港樓市，報告認為，港府提高置業負擔能力和控制樓市風險的三管齊下方針仍然有效，但須採取更多措施增加房屋供應。

報告指，儘管自2015年以來，建屋量大體上有所增加，但平均仍落後於目標約 30%。代表團歡迎當局已物色土地，在未來10年提供 330,000 個公營房屋單位，並促請當局盡快達到目標建屋量。為增加房屋供應，當局急需採取多管齊下的策略，包括增加住宅土地供應(如收地、填海及更改規劃用途)，以及加快並簡化覓地及建屋過程。近期公布的「北部都會區發展策略」長遠而言有助增加房屋供應。

倡分階段取消新住宅印花稅

報告又稱，鑑於樓價持續堅挺，按揭貸款上升，現行住宅物業市場相關的宏觀審慎監管政策在現階段應維持不變，而任何修訂都應以數據為本，並要格外留意風險有否逐漸外流至非銀行渠道。金融監管機構議會應牽頭加強對非銀行貸款機構(如地產商及非銀行金融機構)提供的貸款的定期監察及數據收集，當局亦應定期重新評估是否需要擴大規管範圍，以減低在實施宏觀審慎監管政策時可能出現監管漏洞的機會。

印花稅有效遏抑投機活動及外部需求，但代表團建議一旦來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，當局應分階段取消新住宅印花稅(一項以居留權為基礎的資本流量管理措施及宏觀審慎監管措施)。

目前，港府設有買家印花稅，所有「香港永久居民」以外的買家，在港置業也需要繳付樓價15％的稅項。