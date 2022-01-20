融創退出多個項目　內媒﹕武漢70億元地王由首創接手

融創中國（01918.HK）出售多個項目股權回籠資金。「澎湃新聞」在天眼查通過查詢工商資料發現，武漢融創武地長江文旅城投資發展有限公司的股權發生變更。

最新的股權結構顯示，1月17日，武漢城市建設集團100%持股的浙江武越置業有限公司在武漢融創武地長江文旅城投資發展有限公司的股權比例由50%上升至85%，而融創房地產集團100%持股的長沙融創匯房地產開發有限公司的持股由50%下降至15%。

資料顯示，武漢融創武地長江文旅城投資發展有限公司目前開發的樓盤名為武漢城建融創甘露山文創城。該項目由武漢融創和武漢城建一起聯合開發，定位為世界級一站式文旅綜合體，規劃用地面積1.1萬畝，總投資700億元。號稱建成後將是全球規模最大的冰雪娛樂綜合單體、全球最大的水主題綜合娛樂度假區、中西部最大的主題文旅項目。

此外，在上述項目轉讓的同時，融創位於武漢的一江源項目公司武漢融灝房地產開發有限公司的股東中出現了首創置業子公司的身影。

天眼查資料顯示，目前武漢融灝房地產開發有限公司的股東分別為武漢融創惠業房地產開發有限公司、逸尚（香港）投資有限公司和武漢融創拓業房地產開發有限公司，持股比例分別為49%、33.6%和17.4%。

其中，武漢融創惠業房地產開發有限公司和武漢融創拓業房地產開發有限公司於1月18日同時發生股權變更，由武漢融創基業控股集團100%控股變更為首金禹志 （天津）置業發展有限公司100%控股，首金禹志 （天津）置業發展有限公司為首創置業旗下子公司。

武漢融灝房地產開發有限公司持有的項目為一江源項目。該項目是融創在2019年以70億元人民幣拿下的武漢礄口區「地王」項目。項目位於礄口區，北側為解放大道，南側為漢江，西側為水廠二路，東側為鐵橋路，地塊總出讓面積約為13.86萬平方米。整宗地塊規劃用地性質為居住、小學、商業、商務、社會停車場、綠地、文化設施、文物古蹟、公園綠地等，容積率3.49，計容最大建面48.35萬平方米，樓面價為每平方米14,478元人民幣。

除了為武漢兩個項目引入了股東之外，融創文旅集團還將昆明融創文旅城二期40%股權轉讓給了合作伙伴華發集團。

昆明融創文旅城二期的項目開發商為昆明華創雲地產開發有限公司。工商資料顯示，該公司的股東有三個，分別為昆明融創馳瑞房地產開發有限公司、廣州華郡房地產開發有限公司和雲南雲安置業有限公司，原先各自的持股比例分別為40%、40%和20%。

2021年12月31日，昆明華創雲地產開發有限公司的股權發生變更。華發集團旗下的廣州華郡房地產開發有限公司出資12億元，受讓昆明融創馳瑞房地產開發有限公司旗下的40%股權。由此，華發集團旗下的兩家公司廣州華郡房地產開發有限公司和廣州華發房地產開發有限公司的持股比例增至80%，雲南雲安持股比例不變。同時，股權變更後，昆明華創雲的法定代表人也從融創中國雲南公司總經理王志剛變成了華發股份華南大區副董事長、總經理汪宏。

遭惠譽降評級至「BB-」

另一方面，惠譽將融創長期發行人違約評級由「BB」下調至「BB-」，展望由「穩定」調整為「負面」。

惠譽表示，調低評級反映融創在資本市場高度波動的情況下，財務靈活性下降。預計該公司將使用其現金餘額來償還其到期的資本市場債務。