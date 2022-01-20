融創據報如期兑付兩筆約公開市場產品涉資42.5億元　股價曾飆16%

融創中國（1918）午後股價升幅擴大，曾升逾16%。有報道稱其如期兑付兩筆約42.5億元（人民幣‧下同）公開市場產品。融創最新報10.48元，升10.8%。

《新浪港股》報道，多位消息人士透露，融創近日已如期償還兩筆合計約42.5億元債務，包括一筆33.15億元境內可回售私募債，一筆9.36億元境內ABS。

記者從消息人士拿到的資料顯示，由國泰君安作為受託管理人的融創房地產集團有限公司2016年非公開發行公司債券（第一期），期限5+1+1年，將於2022年1月24日兑付回售部分的本金，融創已於昨日（19日）將本次回售部分的本金及利息共計33.15億全額劃付至中證登賬户。

由申萬宏源作為管理人的申萬宏源-融創集團應收賬款資產支持專項計劃，期限1年，將於2022年2月9日到期兑付，融創已於1月20日將本次優先級本金、收益及相關費用9.36億元全額劃付至專項計劃賬户。

過去3個月已回籠300億元人民幣資金

一位熟悉融創的投資人表示，在目前的市場環境下，民營房企承壓較大。融創資產優質，對市場的判斷及反應動作快速堅決，展現出較好的抗風險能力。此外，融創一季度已沒有公開市場債務到期。

據統計，自2021年10月以來，融創積極通過股權配售、大股東借款、資產處置等途徑持續回血，促進資金面恢復，總計回籠資金約300億元。其在核心一﹑二線的高質量項目優勢，也被市場視為在後續可以用來持續保持較好的流動性。