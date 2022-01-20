騰訊回購四個月來最積極　十日內斥資近20億元｜財經評論

重磅股騰訊（0700）收市漲超過6%，創五個月來最大單日升幅。整理近期股價上升因素，除了集團近期連番將手上科技股「金蛋」，如向股東分派京東集團（9618）及，減持東南亞電商龍頭SEA等外，其實騰訊亦使出另一招撐股價——就是低調地加快回購。本月至今十餘個交易日，騰訊不經不覺間斥資近20億元回購，是四個月內最積極的回購。至於連續七個月不間斷回購股份的小米（1810），本月亦合計花近3億元掃貨。



騰訊回購暫緩一季 今年開始再加碼

內地互聯網龍頭在去年受到反壟斷監管重壓下，股價普遍跌至數年低位，騰訊阿里巴巴及小米等行業龍頭股，早已宣布百億元巨額回購計劃，期望趁低在市場上買入公司股份，從而起到穩定股價的作用。

騰訊今年開始恢復股份回購，而且步伐更有加快跡象。(資料圖片)

以騰訊為例，從去年8月19日開始，宣布重啟股份回購計劃，是時隔兩年後首次出手。根據交易所資料顯示，騰訊在去年8月及9月，兩個月間累計回購了合共558萬股股份。不過之後三個月都未有進一步回購股份。

然而，今年開始，騰訊終恢復股份回購，而且步伐更有加快跡象。

從回購股數上，今年至今，騰訊已經回購了約400萬股股份，相當於去年兩個月回購量的70%。從金額上，十個交易日內騰訊斥資合共近20億元回購股份，由本月13日以來更是連續五個交易日在市場「掃貨」。數據顯示，最低買入價是421元，最高買入價為477元左右。

與騰訊的回購方式不同，小米明顯更具持續性地在市場買貨，可謂是「ATMX」龍頭股之中，最積極回購的一員。（視覺中國）

小米回購最頻密 連續七個月不間斷

與騰訊的回購方式不同，小米明顯更具持續性地在市場買貨，可謂是「ATMX」龍頭股之中，最積極回購的一員。

由去年7月開始，小米每個月都有在市場上回購股份，現時累計回購股數達1.63億股，佔已發行股本約0.65%。本月至今，集團累計斥資2.6億元進行股份回購，平均回購價格介乎17.7至18.6元。

安里資產郭家耀：騰訊回購屬正面 待回落至450元吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，騰訊近日積極加快股份回購，是對股價的正面訊號，認為隨着科網行業監管細節落實，市場對相關消息將逐步消化，騰訊等科網股有條件進一步反彈，迎來估值收復。

他對下半年的科網龍頭股盈利前景比較樂觀，因去年同期的基數較低，並指全年去計，現時部署買入騰訊是合適的選擇，建議投資者不宜心急入貨，畢竟今日升勢太急，可待股價回落至450元左右才吸納。

對於同樣積極回購旳小米，郭家耀看法相對偏淡，認為小米回購多時，對股價的支持有限，原因是市場最憂慮的是其手機業務，受兩大利淡因素困擾，其一是芯片短缺問題，已經影響集團上季手機出貨量按季大減17%；其二是面對國內品牌榮耀手機重新發力，和小米的客戶群明顯重疊，競爭加劇。他認為小米近期升勢主要是跟隨大市一同向上，未有明顯的基本因素好轉支持，建議投資者在約20元水平先行獲利。