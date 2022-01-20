內地三大電訊商公布12月上客量數目　聯通5G客戶數目淨增538萬

內地三大電訊公司今日均公布上月上客量數據。中聯通（0762）上月5G淨增538.4萬戶，全年累計淨增加8,409.8萬戶。截至去年12月，5G用戶數目達到1.5億戶。公司又指出，上月移動用戶減少22.5萬戶月，全年則淨增加1,130.4萬戶，整體移動用戶數目為3.17億戶。

中聯通又指出，上月固網業務淨增21.2萬戶，全年淨增895.1萬戶，固網業務用戶整體數目為9,504.6萬戶。公司又指出，本地電話用戶上月淨增14.2萬戶，全年累計減少用戶數目14.6萬戶，截至12月底本地電話用戶數目為4,719.3萬戶。

中移動（0941）指出上月移動用戶淨增數目為10.9萬戶，全年累計淨增用戶數目為1,497.4萬戶，移動業務客戶總額為9.56億戶。公司又指出，4G客戶數目為8.22億戶，5G套餐客戶數目為3.86億戶。

公司又指出，上月有綫寬頻用戶淨減少45.9萬戶，全年累計增加2,978.5萬戶，客戶總額為2.4億戶。

中電信（0728）上月移動用戶淨增加49萬戶，其中5G用戶數目淨增加904萬戶；全年移動用戶數目淨增2,141萬戶，5G用戶全年累計淨增用戶1.01億戶。公司指出截至去年底，移動用戶總數為3.72億戶，其中5G用戶數目為1.878億戶。

公司又指出，上月有線寬頻用戶淨增39萬戶，全年累計增加1,118萬戶，用戶總數為1.697億戶。固定電話用戶總數目為1.06億戶，全年減少124萬戶。