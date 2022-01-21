內房｜中國住建部︰堅決處置個別頭部房企項目逾期交付風險

中國住房和城鄉建設工作會議在北京以視頻形式召開。會議總結2021年工作，分析形勢和問題，研究部署2022年工作。會議提出，2022年要加強房地產市場調控，堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險。

中國住房和城鄉建設部主管的「中國建設報」微信號1月20日消息，會議要求，2022年要重點要抓好八個方面工作：

一是加強房地產市場調控。毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，保持調控政策連續性穩定性，增強調控政策協調性精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制，堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險，持續整治規範房地產市場秩序。

二是推進住房供給側結構性改革。堅持租購併舉，多主體供給、多渠道保障，優化住房供應結構。大力增加保障性租賃住房供給，以人口淨流入的大城市為重點，全年建設籌集保障性租賃住房240萬套(間)。完善城鎮住房保障體系，指導各地合理確定本地區住房保障制度安排。加快發展長租房市場。健全住房公積金繳存、使用、管理和運行機制。

三是實施城市更新行動。將實施城市更新行動作為推動城市高質量發展的重大戰略舉措，健全體系、優化佈局、完善功能、管控底線、提升品質、提高效能、轉變方式。在設區市全面開展城市體檢評估。指導各地制定和實施城市更新規劃，有計劃有步驟推進各項任務。組織推進燃氣等城市管道老化更新改造重大工程。編制城鄉歷史文化保護傳承體系規劃綱要。推動城市建設適老化轉型，大力推進新型城市基礎設施建設。加強城市治理，構建全國城市運行管理服務平台「一張網」，建立部、省、市城市管理工作體系，建立超大特大城市治理風險防控機制。

四是實施鄉村建設行動。以農房和村莊建設現代化為着力點，加快建設美麗宜居鄉村。在全國100個樣本縣開展鄉村建設評價，實現省級全覆蓋。實施農房質量安全提升工程，持續實施危房改造和抗震改造，深入推進農村房屋安全隱患排查整治。落實縣城建設「營建要點」，推動轉變縣城建設方式。落實鄉村建設「營建要點」，探索形成符合當地實際的鄉村政策機制和建設方式，整治提升農村人居環境。

五是落實碳達峰碳中和目標任務。出台城鄉建設領域碳達峰實施方案，指導各地制定細化方案，推動城鄉建設綠色發展。研究建立城鄉建設碳排放統計監測體系。構建綠色低碳城市、縣城、社區、鄉村考評指標體系，研究建立考核評價制度和方法。

六是推動建築業轉型升級。堅持守底線、提品質、強秩序、促轉型，提高建築業發展質量和效益。完善智能建造政策和產業體系，大力發展裝配式建築，2022年新建建築中裝配式建築面積佔比達到25%以上。持續開展綠色建築創建行動。完善工程建設組織模式。加快培育建築產業工人隊伍。健全建築工程質量安全保障體系，完善工程質量評價制度。

七是推動改革創新和法治建設。深化工程建設項目審批制度改革，推進全流程審批制度化、模式化。強化科技創新支撐。加快構建以強制性標準為核心的新型工程建設標準體系。完善重點領域法律法規，推動出台城鎮住房保障條例、住房租賃條例。建立巡查稽查制度，推進信用體系建設。

八是加強黨的建設。進一步壓實全面從嚴治黨主體責任，堅定不移推進住房和城鄉建設領域黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。加強幹部隊伍建設，教育引導廣大幹部樹立正確政績觀，提高專業素養、專業能力。大力弘揚優良傳統和作風，廣泛宣傳先進典型和模範人物，凝聚全系統共同推動住房和城鄉建設事業發展的強大力量。

會議還對歲末年初疫情防控、城市保供、農民工工資發放、安全生產等工作作出了部署。