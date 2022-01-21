李克強︰要加大宏觀政策實施力度　推出更多實招硬招

1月19日，中國國務院總理李克強主持召開國務院第六次全體會議，討論擬提請十三屆全國人大五次會議審議的政府工作報告，決定將報告徵求意見稿發往各省區市和中央國家機關有關部門、單位徵求意見，並研究部署一季度經濟工作。

李克強表示，國務院向全國人民代表大會報告工作、接受人民監督是憲法規定的重要職責。起草好報告，聽民聲納良言，針對性回應人民群眾、市場主體和社會各界關切，有利於凝聚共識、多謀實招、提振信心，進一步推動做好今年政府各項工作。

李克強說，當前中國經濟面臨新的下行壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，發揮中央和地方兩個積極性，統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，深化改革開放，加強跨周期調節，加大宏觀政策實施力度，推出更多提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招，統籌發展和安全，有效防範化解風險，着力穩定宏觀經濟大盤，實現比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。

李克強說，要做好一季度工作，確保全年開局良好。進一步加大助企紓困力度，傾斜支持受疫情影響大、吸納就業多的特殊困難行業，抓緊推進重點項目建設，加強煤電油氣運調節，統籌疫情防控、春運調度、節日活動等，做好春節期間重要民生商品保供穩價，保障農民工工資發放，保障受災群眾和困難群體基本生活，排查治理安全隱患，保持社會平安祥和。

韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴和魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志等出席。