港股陷爭持格局　曾倒升復再跌｜持續更新

美國股市對加息的恐慌仍未消退，累及美國三大指數於周四（20日）悉數低收，其中道指更由原來錄得逾400點升幅，倒跌逾300點收市，上下波幅高達770點。收市後Netflix公布最新上一季新增付費客戶數據指引，觸發股價於收市後時後大跌近2成。美股三大期貨於亞洲交易時段跌勢未止。受到美股弱勢拖累，今早日本股市曾挫600點，朝27000點進發。今日焦點在於港股會否受到外圍股市走勢波及，昨日轉強的科技股會否回軟，以及內房及物管股反彈是否已完成。



【10:49】

港股處於爭持格局，曾一倒升，最新報24895點，跌56點，國指最新報8748點，跌12點，科指最新報5870點，跌26點。

【10:00】

港股跌幅擴大，最新報24836點，跌116點，科指最新報5862點，跌34點，國指最新報8717點，跌43點。

科技股回吐，網易（9999）跌5.2%，報159元，阿里巴巴（9988）跌3.4%，美團（3690）跌0.8%。

內房股走勢個別，龍湖（0960）升3%，宣布發行總值近39億元可換股債券的碧桂園（2007），則跌3.6%。

昨日逆市大瀉逾1成的瑞聲（2018），今早未止跌，最新報27.1元，跌3%。同業舜宇（2382）亦跌1.6%。

滙豐（0005）跌勢擴大至1.7%，報53.45元。

【09:26】

恒指最新報24897點，低開54點，國指低開52點，報8709點，科指低開56點，報5840點。

阿里（9988）低開4.1%，報126.1元，騰訊（0700）低開0.6%，報468.8元，美團（3690）跌1.3%。

碧桂園（2007）發行39億元可換股債券，低開0.9%，世茂（0813）低開1.6%，恒大（3333）無升跌。

滙豐（0005）續回吐，低開1.5%，報53.6元；渣打（2888）低開1.7%，報53.75元。不過友邦（1299）表現突出，高開4.3%，報92.5元。