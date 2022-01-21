官媒文章料內地再推寬鬆貨幣措施　路透引消息稱人行今降SLF利率

人民銀行周四（20日）宣布下調貸款市場報價利率（LPR），日前更率先降低中期借貸便利（MLF）及逆回購利率。兩位官媒均引述分析指出，預料將會有更多寬鬆舉措推出。言猶在耳，《路透》已引述匿名消息指出，人行會在今日下調常備借貸便利（SLF）貸款利率，將隔夜﹑7天及1個月貸款利率分別下調10個基點至2.95厘﹑3.1厘及3.45厘。

據《證券時報》指出，人行本周頻頻釋出政策暖意，讓市場預料近期仍有更多寬鬆舉措出台。不少市場分析人士預料，未來半年仍存在減息窗口及必要性，降準﹑結構性貨幣政策工具仍有望繼續推出。

報道引述中信證券聯席首席經濟學家明明指出，自2008年以來每一輪寬鬆周期中至少減息2次，而減息周期啟動後，減息時間中間相差介乎1至3個月。未來半年仍有減息窗口及必要性，預料後續仍有機會減息1至2次，時間點為今年3月及6月，又預期降準﹑結構性貨幣政策工具有望繼續推出。

《中國證券報》亦引述專家指出，在一年期LPR連續兩度下降，及今次兩種期限LPR均下調背景下，市場對貨幣政策進一步發力很期待，料今年首季為政策發力窗口，再次減息可能性或較低，可是降低存款準備金率機會較高。惟有專家認為，季內有機降準兼減息。