WeChat Pay HK福「綠」狂賞活動　用戶有機會獲8888元新春消費金

農曆新年將至，WeChat Pay HK宣布推出新春福「綠」狂賞活動，包括全新抽獎活動「集祝福卡 抽大奬」，參與用戶有機會抽出價值高達8,888元新春消費金、人氣手機或酒店餐飲券！另外WeChat Pay HK「狂賞搖」及「狂賞印」活動亦會在新春期間大加碼，讓用戶日常消費就有機會抽出1,888元通用電子現金券，於指定商戶消費更可以領取額外電子印花以兌換心儀電子優惠券！

除了一系列精彩線上活動，WeChat Pay HK的流動宣傳車亦將會走訪多區為市民送上精美福袋，寓意今個虎年人人袋袋平安！

WeChat Pay HK指出由1月22日起至2月3日上午11時30分，每名用戶於推廣期內透過三大途徑最高可獲得12張「祝福卡」；每張祝福卡上會有1個抽獎碼作抽獎用途。參加者所獲得的祝福卡將會自動累積參與未開啟的抽獎，推廣期間用戶最多可參與6期抽獎。獲取祝福卡的三大途徑﹕用戶於推廣期內登入「集祝福卡 抽大獎」活動頁面，即可獲得1張祝福卡。用戶成功派發金額為5元或以上的3種指定類別的利是最多可獲得6張祝福卡。

用戶於推廣期內成功分享活動連結或二維碼給不同的親友，親友其後成功點擊收到的活動連結或掃描二維碼打開活動頁面，用戶即可獲得1張祝福卡。提提你，同一位親友點擊用戶分享的活動連結或二維碼（無論點擊次數），用戶只能獲得1張祝福卡。每一位用戶透過此方式最多可獲得5張祝福卡。

同時由1月29日起至2月6日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿10元，即可獲得一次搖一搖抽獎機會，隨時可搖出高達1,888元的隨機金額通用電子現金券。每位用戶於推廣期內每日最多可獲一次抽獎機會，並須當日內完成抽獎。

此外 WeChat Pay HK用戶只須完成「每週狂賞印」的任務，儲齊電子印花即可換領心水獎賞。值得一提，由1月24日起至2月6日，用戶於指定時段到不同商戶消費，即可獲得一個額外電子印花，更多詳情請密切留意WeChat Pay HK內的最新公佈。

提提大家，WeChat Pay HK官方Facebook將於1月24日下午3時起至2月3日晚上10時發起創意留言有奬遊戲「新年利利是是」，參加者只需在活動帖文下留言寫出其中一個獲得祝福卡的方法以及最具創意的一句新年祝福語，即有機會獲得88元通用電子現金券一張，名額28個！