數碼港WealthTech企業飆四成　陳思源料業界朝B2C及B2B2C方向走

金融科技﹙FinTech﹚愈來愈流行，於財富管理領域的發展更是大派用場。數碼港首席公眾使命官陳思源於媒體簡報會上指出，數碼港是本港最大的金融科技群，獲近600間金融科技公司進駐，而財富管理科技（WealthTech)企業目按年大升四成，由2020年底的42間增至2021年底的60間。

資產管理需求續上升，帶動財富管理科技應用

陳思源稱，於2020年底本港資產及財富管理業務的管理資產按年升21%至35萬億港元，隨著全球中產人口不斷增長、金融機構借科技提升效率，以至跨境理財通通車，都會令資產管理需求持續上升，帶動財富管理科技的應用。

數碼港首席公眾使命官陳思源﹙右﹚透露，數碼港內財富管理科技（WealthTech)企業目按年大升四成。﹙受訪者提供相片﹚

財富管理科技涉及智能理財顧問、算法財富管理平台、虛擬智能投資助理、智能理財策劃等。陳思源料，未來主要從兩大方面提供服務，一是直接面向客戶，提供財富管理方案﹙B2C﹚，二是向金融機構提供金融平台及服務，又或助它們數碼轉型或做研發，以滿足客戶需求﹙B2B2C﹚。

陳思源指出，金融機構及投資者對財富管理方案有很大需求，數碼港希望更多支援財富管理科技初創公司，加強業界互動，例如去年舉辦 WealthTech Demo Day，向證券業界介紹數碼港企業的財富管理科技應用方案；又例如推動金融科技機構與金融科技公司及初創的合作，由財庫局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，在已批的93宗申請中，財富管理科技相關項目超過20個。

梁穎瑩相信利用科技，金融企業可接解到更多中產客戶。﹙受訪年者提供﹚

業界料短期內萬億資金 將由財富管理科技「管」

亞洲人工智能（AI）投資管理公司StashAway，擁10億美元資產管理規模，並於2021年在港推出服務，該公司香港區董事總經理梁穎瑩稱，其公司主打散戶，因而對B2C的發展潛力較有信心，相信利用科技可接解到更多中產客戶，滿足他們對全球資產配置的需求缺口，「我們平台最大吸引點是收費平、入場門欄低及透明。」

2016年在港成立的AQUMON，利用大數據助客戶投資，其行政總裁兼聯合創辦人雷春然則稱，也對前景感到樂觀，他稱若只依賴自己的平台人做到1,000萬用戶十分困難，原因之一是亞洲人普遍習慣把資產放在大銀行，故公司選擇透過與銀行合作，取得用戶信任，而跨境理財通的開通，更把潛在客戶由本港700萬人口擴大至區內7,000萬人，加上強積金﹙MPF﹚電子化，也令取得1,000萬客戶的目標變得可行。

他估計，本港35億元資產管理規模，短期內將有約1億由財富管理科技「管」。