銀公︰港短期未有加息壓力　冀今年支票結算全面數碼化

據《彭博》報道，有外國人才對本港的防疫措施感沮喪，亦有招聘公司管理層稱，即使待遇再高亦沒法說服他們去香港工作，寧願選擇新加坡。

銀行公會主席禤惠儀於例行會議後表示，今年公會其中一個主要工作是人才培訓。她表示業界明白疫情下出入境受限制，有跨國企業在員工工作調配及輸入人才方面有困難，公會一直都有向政府及監管機構反映。她指明白要平衡業界需要及市民健康，會增加培訓工作，吸引年青人入行、人才轉型以及提升現有員工技能等。

她認為，香港未來有不少商機，如數碼化、大灣區業務、可持續金融等，人才會尋找機會，疫情過後相關供應會正常。

有報道指，海外人才因本港嚴格的防疲措施，放棄來港工作。（資料圖片）

料香港短期內未有太大加息壓力

另外，市場預料今年美國聯儲局將會加息，近期港匯及港元拆息轉強，禤惠儀認為，港匯轉強與股市互為影響，市場估計美聯儲今年加息三至四次，最快今年三月加息，本港銀行是否跟隨，則視乎當時資金充裕程度，但相信短期內未有太大加息壓力。

銀行貸款方面，她指雖然本港疫情轉差，特別是餐飲及零售業有挑戰，但見到過去每季經濟都有增長，GDP及失業率都有改善，政府亦有推出有短期措施，為相關行業提供支持。她提到，即使2020年疫情剛開始的時候，貸款水平仍有增長，估計今年仍有中單位數的信貸增幅。

冀今年支票結算全面數碼化

她表示，本港銀行的壞帳水平一直有改善，風險管理上一直採取謹慎態度，暫時看不到於壞帳水平上有挑戰；內地貸款方面，由於佔本港整體貸款比例不大，業界會積極監察，貸款質素未有惡化跡象。

禤惠儀提到，今年除人才培訓外，亦會加快數碼化、推出新的個人信貸資料庫，改善跨境理財通計劃，及提升可持續金融等五項主要工作，其中現時有約一成支票結算以實體進行，主要是大額及須特別處理支票，公會期望今年內將支票結算全面數碼化。