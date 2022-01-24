今周聯儲議息+北水提早收爐　恒指連升五周料先行整固｜財經評論

恒指連升第五周，開始走出去年跑輸全球的頹勢，主要受惠中國人行加大「放水」穩經濟帶動，特別是上周近兩年來首度調低一年期中期借貸便利（MLF）利率，以及貸款市場報價利率（LPR）利率，支持恒指逾半年來首次升穿100天線及下降軌。分析料本周港股要留意兩件大事：第一是北水只得三日市，第二是美聯儲議息，相信恒指會於二萬五前先行整固。



恒指上周累升2.39%或582點，是連續第五周向上，是兩年來首次。恒生科指全周累升近2%。藍籌股升幅最強的是濠賭股金沙中國（1928），全周累升逾18%，因澳門修訂博彩法的草案，市場料現時六大營運商皆可獲發牌。受惠內地下調利率的內房股表現亦佳，物管股碧桂園服務全周升近12%。

下周四起一連七日北水暫停

展望本周，要留意農曆新年臨近，星期四（27日）北水將休市，直至新年後2月7日才復市，意味連續七個交易日港股都欠缺北水，有機會減少大市上升動力。

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，港股上周升勢強勁逼近二萬五，是受到內地放水所支持，投資者相信是貨幣政策拐點出現，未來人行將繼續出招支持經濟。

不過要留意，上周四恒指一日急升超過800點，升幅之快主要亦是因為早前太多空倉看淡港股，市況一轉空倉離場「挾升」，因此不要過於亢奮，恒指本周料會在二萬五上下整固爭持，未會再現單邊升市。

留意農曆新年臨近，下星期四(27日)北水將休市，直至新年後2月7日才復市，意味連續七個交易日港股都欠缺北水。（路透社）

十年期債息抽高至1.9厘 預示聯儲加快收水

另外，外圍方面宜關注美聯儲將於本港時間周三（26日）開始舉行為期兩天的貨幣政策會議。近日美國十年期債息抽高至1.9厘，正式創兩年高，反映市場預期聯儲將以快於先前預期的速度收緊貨幣政策，有機會一年加息四次，同時首次加息幅度，更有可能是0.5厘，相當於兩次加息的威力。

雖然美國今年將加息，造成美股近期明顯回調，科技股主導的納指已經高位回落逾10%，不過本港股市卻未有跟隨美股下挫，反而連升五周。有策略師指出，由於美國快將加息，新興市場或成避風港。

滙豐調低美股評級 新興市成避風港

滙豐策略師Max Kettner於報告內表示，未來數周實際利率上升對美股帶來壓力，不再予美股「增持」評級，並認為中國在增長及流動性周期上，與美國處於不同階段，新興市場或成避風港。

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，看好騰訊勝阿里（資料圖片）

郭家耀推科技股 看好騰訊勝阿里

股份板塊方面，郭家耀看好科網股動力強，主要因為內地對科網行業監管細節落實，市場對相關消息將逐步消化，板塊可望獲估值收復。

選股方面他看好騰訊多於阿里巴巴（9988），原因是認為阿里巴巴的內地電商業務增長放慢，同時近期旗下的螞蟻消費金融300億元人民幣增資計劃叫停，因央企中國信達最終轉口，放棄入股，相關的負面影響，仍會持續困擾阿里。

相反，騰訊近日走勢較強，加上開始有元宇宙的佈局，有消息指據騰訊有意收購小米旗下黑鯊科技，黑鯊科技未來的業務重點將從遊戲手機，整體轉向VR設備，具元宇宙概念。不過，提醒元宇宙的部署屬長線的投資，並不會在短線有成果。同時，騰訊即將公布去年第四季業績，近期投行已經下調騰訊的盈利增長預測，因去年在強監管下對騰訊的收入造成打擊，因此建議投資者可趁股價回落時，才吸納騰訊。