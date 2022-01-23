橋唔怕舊最怕你受！　細價股暴瀉背後　暗藏奪命較剪腳｜刁佬

2022年剛過了不久，而且今年農曆年將二月初開始，市場一直瀰漫著假日氣氛，不過兩周前﹙ 1月6日﹚ 有多隻細價股斷崖式下跌，刁佬原本都想在專欄中與大家分享及研究，不過問及眾多老友實在沒有任何訊息，直至上周疑似真相才逐漸浮現。

當日多隻細價股出現洗倉式下跌，其中較為注目的包括BENG SOON MACH（1987）、漢思能源（0554）、首都金融 (8239)、先機（0176）及華盛國際（1323）等「五苦將」。

市場一直相傳稱，莊家因內房債務危機導致爆煲走人，而在券商手上已做了孖展的貨在沒有資金的支持下遭洗倉。從中央結算系統持股紀錄（CCASS）的數據顯示，出力狂沽細價股的是凱基證券，而市場相傳凱基在此一役輸了2億元。刁佬查看交易所紀錄發現下列十分有趣的數據。

兩周前 有多隻細價股斷崖式下跌，背後涉「坐貨」借錢的玩法。﹙資料圖片﹚

透過「坐貨」向友好借錢應急

雖然這次細價股集體大瀉相傳因莊家爆煲走人，並且與「換莊」有關。不過刁佬聽到另一個版本，卻是與龐氏騙局有關。在股票市場之中，很多炒股票的行家都在資金緊張，但手頭項目仍在進行期間，向其友好江湖救急方式作短期融資，最常見的方法行内叫做「坐貨」。

通常資金緊張的炒家為了減輕資金壓力，暫時將部份手頭上的股票，出售予友好的市場活躍人士，並約定以固定回報在某時段之内回購坐貨的股票，從而騰出資金繼續其炒作，坐貨的成本一般較股票行的孖展融資(Margin Finance) 為高，通常以月息3-5%不等。這一項運作有點像銀行的同業拆借，而坐貨就是炒家的同業拆借。

據說今次引起連環核爆的原因，是一位盤房大佬因資金壓力向其他友好以坐貨方式換取短期資金，可惜借回來的錢未能達生預期效果，下海捕魚，卻遇上休漁期兼內房風暴，無甚斬獲。這位高手便根據龐氏騙局的運作方式，將坐貨的短期融資所得資，金部分派給各位行家作為回報，並承諾在某時段回購股票，行家們見每個月都有息收，而且股價亦持續造好，自然這一個短期融資可以繼續。刁佬相信高手原意只係希望渡過難關，不過難關實在拖得太長，時間一長自然入不敷支，而高手終被市場超度。

Call孖展終致骨牌效應

今次細價股的連環核爆，並非因為友好人士沒有義氣，未收到每月的定期回報便將股票沽出，其實很多市場友好人士都是利用他們在股票行的孖展融資額度，以坐貨的方式賺取利潤，一般的股票銀行孖展融資大約年息在12-20%，所以如果以3至5%月息向其他友好坐貨，實在可以賺到不錯的回報。可惜風險同時間一樣，都係唔等人的，當第一個友好的孖展call開始，在未有新資金「補倉」的情況，骨牌效應便會在這隻股票上發生，因為現時香港的股票行都嚴格遵守孖展融資的斬倉安排，在沒有新的資金支持之下，通常一隻被斬倉的股票跌幅超過50%是正常的結果。

大家從上述表格可以見到，其中有兩隻股票BENG SOON MACH（1987）及首都金融 (8239)在1月6日一天的成交量已超過其發行股數。代表這隻股票數量集中於市場活躍人士之手，當出現問題的時候亦係股票大幅轉手之時。

由上述案例可以見到，雖然巴菲特與黃子華都說過複利的威力「The Power of Compound Interest」，但是在刁佬眼中， 「Call孖展」才是股票市場的「奪命較剪腳」。龐氏騙局在市場經營百年，都可以屹立不倒，而且是所有老千家居旅行，送禮自用的最佳武器，原因就是它夠簡單，命中人性中的貪婪。所以橋唔怕舊、最怕你受！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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