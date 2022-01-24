國泰料全年蝕60億　載客僅71.7萬人　2月起每月現金消耗10至15億

國泰航空（0293）公布，初步預計2021年將錄得綜合股東應佔虧損約56億元至61億元。公司指，雖然預計虧損龐大，相比截至2020年12月底止年度股東應佔虧損216億元為佳，有關改善主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。此外，2020 年年度業績包括減值及企業重組等單次支出，該等開支於2021年亦顯著減少。

國泰航空在去年12月載客92,219人次，較2020年同期增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平則下跌 96.9%。按2021年全年計，載客人次較2020年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌 79.5%。

貨運方面，國泰航空12月運載13.4萬公噸貨物，較2020年同月增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。全年計，載貨量較2020年增加0.1%，惟運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌 1.1%。

行政總裁鄧健榮表示，2021年國泰共載客71.7萬人次，讓家人團聚及接載留學生往返校園。（余俊亮攝）

全年載客僅71.7萬人次

行政總裁鄧健榮表示，2021 年全年度的客運業務受旅遊限制和嚴格檢疫要求的影響而持續疲弱。2021年，國泰共載客71.7萬人次，讓家人團聚及接載留學生往返校園。 相比之下，國泰在2020年運載460萬名乘客人次，而在 2019 年的乘客人次為3,520萬。

另外，國泰於2021年成功運載了逾1.2億劑COVID-19疫苗， 包括曾於單日內運載逾1,330萬劑疫苗。自疫情開始以來，集團旗下的航空公司已在全球運送超過1.65億劑各款COVID-19 疫苗。

鄧健榮補充，國泰採取果斷的行動，令公司由2020年上半年每月現金消耗港幣25億至30億元，改善至2021年下半年大致上實現正現金流。

香港特區政府於去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員的檢疫要求，影響公司的客運及貨運運力，國泰料削減運力下，2月起每月的營運現金消耗將為10億至15億元。（資料圖片／張浩維攝）

收緊旅遊限制 料2月起每月現金消耗10億至15億

鄧健榮續表示，香港特區政府於去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員的檢疫要求，影響公司的客運及貨運運力。集團會盡力在情況許可下增加更多貨運服務，以維持香港的國際航空樞紐地位；然而今年1月，國泰僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

他又指，國泰航空的業務無疑會受削減運力的影響，現正評估有關措施對公司運作及成本的潛在影響。據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

鄧健榮指，「客運方面，我們會盡力維持香港與主要航點的客運聯繫，然而客運班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少。前往中國內地的客運航班整體上將維持不變，惟其他航線的客運運力將會有所減少， 以確保繼續遵守政府的檢疫要求。同時，我們亦會利用集團旗下的廉航附屬公司香港快運航空的客運運力，維持香港與亞洲區內部份地方的連繫。」