科技股續下挫　汽車股亦捱沽　累港股半日跌229點｜持續更新

美國股市跌跌未休，上周五道指大跌逾400點，34300點亦已告失守。美股跌勢持續，與投資者擔心聯儲局會採取較進取步伐加息，以及烏克蘭局勢更趨緊張有關。亞太區股市今早亦受到波及，日本股市早段跌逾200點。隨著美股特別是科技股仍受壓，相信今早大市難理有表現。



【12:28】

港股今早隨外圍走勢低開逾200點後，持續在低位徘徊，科技股再度受壓是大市下跌的原由。

恒指中午收市報24735點，跌229點，國指報8688點，跌98點，科指最新報5723點，跌147點，成交額為691億元。

美團（3690）跌1.3%，報235元，騰訊（0700）跌1.8%，報466.4元，阿里（9988）跌4.8%，報121元，小米（1810）跌2.5%，報18.44元，京東（9618）跌5.1%，報290.6元。

汽車股表現同樣疲弱，吉利（0175）跌3.6%，報18.74元，長汽（2333）跌7%，報23.2元，東風（0489）跌2.6%，報7.18元。

體育用品股方面，安踏（2020）跌0.9%，報121.9元，李寧（2331）跌2.5%，報79.5元。

不過百威（1876）仍保持升勢，最新報21.6元，升2.4%。

【11:21】

內房股今早走勢個別，其中出售合資公司股權的雅居樂（3383），最新報4.5元，6.9%，萬科（2202）最新報21.35元，跌0.2%，恒大（3333）升7.8%，報1.93元，碧桂園（2007）1.3%，報6.85元。

【09:53】

科技股紛紛下挫，網易（9999）跌6.2%，報152.2元，京東（9618）跌5.4%，報289.6元，美團（3690）跌4.5%，報227.2元，阿里（9988）跌4.4%，報121.5元。

金融股方面，友邦（1299）最新報87.15元，跌1.9%。

濠賭股亦下跌，金沙（1928）最新報21.45元，跌1.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌1.2%，報6.68元，中海外（0688）跌1.1%，報23.2元。

恒指最新報24729點，跌236點，國指最新報8683點，跌103點，科指最新報5728點，跌142點。

【09:28】

恒指低開272點，24693點，國指低開105點，報8682點，科指低開120點，報5749點。

騰訊（0700）低開1%，報470元，阿里（9988）報122元，低開4%，美團（3690）跌2%，報233.2元。

滙豐（0005）低開1.1%，報52.65元，渣打（2888）低開0.7%，報53元。

中移動（0941）母公司增持A股，惟今早低開0.1%。