Bitcoin大好友警告﹕目前處於熊市　要逢高沽非逢低買！

撰文：伍玥
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美國億萬富翁投資者、比特幣（Bitcoin）大好友Mike Novogratz警告稱，如果股市繼續下跌，加密貨幣將難以擺脱拋售，並敦促投資者不要逢低買入。

《新浪財經》周一（24日）報道，由於美債收益率上升帶來的壓力，美國科技股暴跌，比特幣、以太幣和其他數字貨幣的價格也全線大跌。

Mike Novogratz當地時間上周四（1月20日）發推文稱：「在股市觸底之前，加密貨幣將很難出現反彈。」

Mike Novogratz說：「現在是熊市，逢高賣出，不要逢低買入。」

曾警告利率上揚致虛幣受壓

上周較早時Mike Novogratz警告稱，只要利率走高，加密貨幣資產和納斯達克指數就會面臨壓力。

Mike Novogratz在上周四的推特中暗示，市場可能還有一線希望。他表示：「也就是說，加密貨幣已經出現了一個理性的拋售狀況，並且正在遇到一些買盤支持。」

不過，在諾Mike Novogratz布上述言論後，加密貨幣持續下跌，周末一度跌破35,000美元，目前回升至36,000美元以上。

Mike Novogratz是知名比特幣好倉，他上月曾表示，比特幣可能在42,000美元左右得到支撐，本月較早時又改口稱，預計比特幣將在38,000美元左右觸底。

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