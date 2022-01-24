國泰料每月燒錢15億　港人又要再泵水？　專家料無須政府出手

全球航空業飽受COVID-19疫情衝擊，國泰航空（0293）亦未能倖免。在過去兩年，國泰透過向政府尋求財務支持等方式融資，同時整頓業務，讓公司得以轉趨平穩，終於在去年下半年錄得正現金流。



正當國泰準備重新起航之際，Omicron變種病毒在社區迅速散播，政府決定分別收緊機組人員回港後的檢疫要求，促使國泰的空運運力大縮，公司更預期從2月起，每月營運現金消耗達10至15億元，即現金流再次出現淨流出。要轉扭這種局面，當然要寄望於疫情受控。不過在此之前，政府還須要再度出手相助？



預告去年最多虧損61億元

疫情持續兩年，航運業大受打擊，2020年國泰幸得港府出手相助，透過認購優先股提供195億元資金，另認購19.5億元認股證，及承諾10億美元貸款，同時股東以供股方式募集約117億元資金，冀渡過難關。

本來國泰的前景可令投資者感到樂觀。今早公司公布，初步預計2021年將錄得綜合股東應佔虧損約56億元至61億元。雖然預計虧損龐大，相比截至2020年12月底止年度股東應佔虧損216億元為佳，有關改善主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。

同時公司更指出透過更具競爭力的業務，以及強勁的貨運需求。現金流由去年上半年每月消耗25至30億元，在下半年大致上實現正現金流。

國泰料，由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。（圖片來源：國泰航空）

從下月起再度出現「燒錢」情況

可是自下月起，公司再次陷入現金淨流出的處境。行政總裁鄧健榮指出，港區政府於去年12月底及1月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員的檢疫要求，影響公司的客運及貨運運力。今年1月，國泰僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

他又指，國泰航空的業務無疑會受削減運力的影響，現正評估有關措施對公司運作及成本的潛在影響。據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

他指出公司正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對措施，估計可讓每月較現時額外增加約5%的貨運運力。

早前國泰已確認為鼓勵更多機師接受本港隔離措施，向相關機師及機師提供獎金。旗下機長駕駛兩次「閉環式」航班可獲2.2萬元獎金，四次或以上獎金會提高至2.9萬元。副機長可獲1.7萬元，四次或以上金額可增至2.4萬元。

包括機組人員內進行「閉環式」航班工作期間，需要工作連續3至4個星期，每程航班之間須留在酒店隔離。在回家前須進行兩星期隔離。有關安排令國泰難有足夠人手運營服務。

國泰去年虧損大幅收窄至約60億元。（資料圖片）

政府提供的78億元信貸額度仍未提取

隨著公司從下月起再次出現現金淨流出情況，國泰是否具有充足的財務資源？據公司2021年中期報告，顯示擁有流動資金235.57億元。倘若2月起每月消耗最多15億元，還能支撐約15個月。再加上可動用的信貸額度，合共328.19億元。單計相關資金，國泰最多可「燒錢」22個月。

相關可動用的信貸額度，是包括香港政府在2020年6月時，承諾為國泰提供的信貸額度。在去年6月，政府同意就給予國泰的78億港元過渡貸款融資的可提取期限，延長12個月至今年6月8日。

葉尚志表示，國泰現時處於穩定階段，去年整體溫和增長，最艱難時間已過。（資料圖片）

分析師：國泰最壞時間已過

對於是次國泰公布業績，第一上海首席策略師葉尚志表示，疫情持續兩年，航空業受到極大衝擊，國泰客運可謂是零，但慶幸經過業務重整， 再加上全球供應鏈緊張，貨運業務得到增長。國泰現時處於穩定階段，去年整體溫和增長，最艱難時間已過。

他續稱，國泰現金充足，無需其他資金注入，「國泰手頭上現金，都夠支撐一兩年，倘若真係唔夠錢，可以先用之前政府計劃借的78億，暫時政府都唔需要再泵水」。

對於投資者來說，葉尚志指，國泰業務現時穩定，估值便宜，短期股價6元至7元上落，長線而言，現價「抵搏」，雖然暫時不會派息，但待疫情消退，料股價可升至9元。