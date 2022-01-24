軟銀計劃擴大願景基金日本團隊　物色更多本地投資機會

據《新浪財經》周一（24日）報道，軟銀集團計劃擴大其「願景基金」的日本投資團隊，增加員工並加大交易撮合力度，以改變過去10年很少在本土市場投資的局面。軟銀現有的投資組合中，美國佔42%，歐洲佔28%，中國佔15%。

軟銀創始人孫正義為他的第一個願景基金籌集了約1,000億美元，併為第二個願景基金配置了510億美元，但他的大部分投資都是在海外，尤其是在美國和中國。迄今為止，他只投資了日本國內的兩家初創企業。

孫正義在2019年曾表示，日本缺少投資的機會，並稱日本在發展人工智能（AI）的競爭中已經落後。他說：「不幸的是，日本國內基本上沒有可以稱為全球一流『獨角獸』的公司。」

然而，這種情況正開始改變。由松井健太郎（Kentaro Matsui）領導的日本願景基金團隊正在積極招聘，以擴大目前僅四名成員的規模。軟銀投資顧問公司（SoftBank Investment Advisers）一位發言人表示，該公司正在物色分析師、助理和副總裁的角色，但未來的招聘數量沒有固定目標。

松井健太郎表示：「日本是世界第三大經濟體，為高增長的科技公司提供了一個極具吸引力的機會。我們認為，日本正在成為一個技術創新中心，特別是在生物技術和前沿技術等領域，這些領域將推動現代經濟的增長。我們正密切關注它的發展，並將繼續尋找機會來發展我們的團隊和在該地區的存在。」