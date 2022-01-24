人行：金融機構要支持房地產企業合理融資需求

2022年1月19日，中國人民銀行營業管理部以視頻形式召開2022年北京地區貨幣信貸工作會議，會議要求，北京地區各銀行業金融機構要準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度。堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，加強預期引導，支持房地產企業合理融資需求，更好滿足購房人合理住房需求，加大住房租賃金融支持，促進房地產業良性循環和健康發展。

據中國人民銀行營業管理部官方微信1月24日發布的消息，會議指出，當前經濟面臨三重壓力，困難挑戰明顯增多，做好2022年貨幣信貸工作，任務艱鉅，責任重大。會議強調，在經濟下行壓力根本緩解之前，「穩」本身就是最大的進，要確保托住經濟，發揮好金融的關鍵支撐作用，保持總量穩定。

1月19日，北京32家中資銀行分管信貸業務負責人參加中國央行召開的信貸會議。（微信@中國人民銀行營業管理部）

會議提出五點要求，一是把保持信貸總量增長的穩定性作為當前信貸工作的首要任務。想方設法加大對實體經濟的融資支持力度。充分考慮「穩」的要求，既要適當靠前發力，全力以赴實現一季度「開門紅」，也要保持全年信貸均衡投放。

二是精準發力重點領域和薄弱環節金融服務。不斷創新工作方式，用好貨幣政策工具，發揮貨幣政策與財政政策、產業政策合力，切實加大對科創、文化、普惠小微企業和個體工商户的支持力度。

三是着力推動綠色低碳金融發展。抓好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款兩項工具落地。做好金融支持傳統能源和可再生能源之間的平衡，不搞「一刀切」式退出。

四是準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度。堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，加強預期引導，支持房地產企業合理融資需求，更好滿足購房人合理住房需求，加大住房租賃金融支持，促進房地產業良性循環和健康發展。

五是堅守合規經營穩健發展底線，切實加強金融風險管理和防範。