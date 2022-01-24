美股．持續更新｜三大指數急插　道指暴瀉逾千點　納指跌4.72%

俄羅斯和烏克蘭局勢升溫，市場憂慮情緒上升，拖累環球市況，美股道指早段急插，中段跌幅更一度擴大至逾900點。



【02:00】跌幅稍為收窄

道指報33,415點，跌850點或2.48%；標指報4,265點，跌132點或3.01%；納指報13,293點，跌475點或3.45%。

【01:20】道指挫逾1000點 納指跌4.72%

美股三大指數繼續急瀉，道指報33,198點，跌1066點或3.11%；標指報4,228點，跌169點或3.85%；納指報13,118點，跌650點或4.72%。

【00:50】道指瀉逾900點 納指急挫近4%

俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，拖累市場投資情緒，道指瀉904點或2.64%，納指則挫544點或3.96%，標指挫145點或3.31%。

【23:08】道指瀉710點

美股三大指數急瀉，截至本港時間晚上約11時08分，道指瀉710點或2.07%，而納指則挫368點或2.68%，標指挫107點或2.43%。

港股夜期跌幅加大，截至晚上約11時07分，1月期指夜市最新報24132點，跌529點或2.15%，低水524點。

【22:40】美股三大指數

美股開市早段，指數全線偏軟，截至晚上約10時38分，道指瀉411點或1.17%，而納指則挫232點或1.69%，標指挫61點或1.41%。

大型科技股普跌，英偉達跌逾4%，亞馬遜跌逾2%，Tesla更瀉4.9%。

阿里巴巴美股挫3.4%。

【22:35】夜期低水逾300點

港股夜期偏軟，截至晚上約10時35分，1月期指夜市最新報24350點，跌311點或1.26%，低水306點。