港股低收挫412點　ATMXJ皆向下　醫藥股飽受沽壓

美股昨日上演「大奇蹟日」，道指盤中一度挫逾千點，臨近收市前一小時持續回升，尾段更倒升收市，收報34364點；納斯達克100指數由盤中跌近5%，最終回升0.5%收市；標普500指數則收漲0.3%。

恒生指數ADR收報24330點，跌326點或1.32%；夜期收報24181點，跌480點。



【16:27】

港股今日低開低走，更一度跌逾600點，低見24001點，尾市時跌幅收窄，全日跌逾400點。

恒指收市報24243點，跌412點，國指跌154點，報8503點，科指報5552點，跌150點，成交額為1,464.9億元。

醫藥股今日飽受沽壓，阿里健康（0241）跌7%，報6.37元，中生製藥（1177）跌5.6%，石藥（1093）跌3%，藥明生物（2269）跌2.4%。

科技股亦處於弱勢，阿里（9988）跌1.9%，報116.8元，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌3%，報225.8元，小米（1810）曾創1年新低，全日跌3.2%，收市報17.62元，京東（9618）跌3%，報280.6元。

汽車股亦受壓，吉利（0175）跌4%，比亞迪（1211）跌3.9%，長城（2333）跌1.5%，報22.95元。

金融股方面，平保（2318）跌5.7%，滙豐（0005）跌1.8%，報52.35元。

【15:12】

港股逼近24000點關口，恒指最新瀉601點或2.44%，報24054點；國指瀉223點或2.53%，報8434點；科指挫188點或3.3%。大市成交額1,122億元。

阿里健康﹙0241﹚瀉6.86%。

【14:47】

大市跌勢再次擴大，最新報24176點，挫479點，國指報8487點，跌170點，科指報5561點，跌142點。

阿里（9988）跌1.8%，報116.9元，騰訊（0700）跌1.4%，報463元，美團（3690）跌1.9%，報228.4元。

【13:34】

港股午後維持逾300點跌幅，最新報24302點，跌354點，國指跌110點，報8547點，科指最新報5594點，跌109點。

【12:19】

烏克蘭局勢升溫，觸發投資者緊張情緒，今早大市曾挫540點，隨後跌幅收窄，半日跌305點。

恒指中午收市報24351點，國指最新報8569點，跌88點，科指最新報5604點，報99點，成交額為720.88億元。

汽車股今早沽壓不輕，其中吉利（0175）跌4.6%，報17.9元，比亞迪（1211）跌2%，報247.2元，廣汽（2238）跌1.2%，報8.01元。

醫藥股亦處弱勢，京東健康（6618）跌2.1%，報68.65元，阿里健康（0241）跌3.9%，平安好醫生（1833）跌5.1%，藥明生物（2269）跌2.2%，石藥（1093）跌2.4%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3.9%，報18.68元，九毛九（9922）升1.7%。

地產股亦不獲投資者所愛，恒地（0012）跌2.1%，報34.3元，新地（0016）跌1.8%，報95.35元，新世界（0017）跌0.16%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.3%，報117.5元，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）跌1.5%。

金融股亦下跌，滙豐（0005）跌2.1%，報52.2元，渣打（2888）跌3.1%，東亞（0023）跌0.5%。

【10:50】

港股維持近400點跌幅，最新報24275點，跌380點，國指最新報8542點，跌115點，科指最新報5588點，跌114點。

汽車股仍處於弱勢，吉利（0175）跌4.6%，報17.9元，比亞迪（1211）跌1.6%，惟長城（2333）逆市揚0.9%。

醫藥股亦受壓，石藥（1093）跌3.5%，報9.21元，中生製藥（1177）跌4.4%，報5.67元，阿里健康（0241）跌3.5%。

銀行滙豐（0005）跌2.9%，報51.75元。

【09:45】

港股跌勢加劇，曾挫逾500點，最新報24192點，跌464，國指最新報8511點，跌146點，科指最新報5591點，跌111點。

騰訊（0700）跌1.8%，461.2元，美團（3690）跌2.7%，報226.4元，阿里（9988）跌2.3%，報116.4元。

【09:25】

美股上演大奇蹟日，三大指數倒升收市，但港股仍裂口低開，開報24251點，跌404點或1.64%。

ATMXJ全軍盡墨，跌幅介乎1.5%至3.18%。阿里健康（0241）表現最曳，開報6.61元，跌3.5%。

中國恒大（3333）宣布與境外債權人展開積極對話，制定一個對各方持分者都有利的重組計劃。今早高開1.6%，報1.89元。