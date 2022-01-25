中信證券：美國緊縮預期下　全球資金增配港股趨勢不變

中信證券研究發布報告指出，近期市場擔憂聯儲局加息甚至縮表對港股市場或造成衝擊，但中信證券判斷聯儲局「鷹派」表態主要為打壓通脹預期，實際操作或相對緩和。且當前市場已「充分」反映加息及縮表的負面影響，後續「預期差」的顯現或將帶動市場情緒的回暖。

另外，歷史上兩輪聯儲局加息並不代表全球資金流出中國，及港股市場下跌，相反港股均大幅上漲。考慮當前港股具備較高的股息率、每股盈利及相對美股極低的估值，中信證券認為港股市場「安全墊」的特徵已十分明顯。

往後看，產業監管常態化，地產信用風險邊際好轉，預計投資者對政策的反應將逐步鈍化。結合全球及中國內地資金流行為，料二季度將見證港股市場估值的顯著修復。

歷史維度看，聯儲局加息並非影響港股市場走勢的主因

2000年以來的兩輪聯儲局加息周期，在產生加息預期時往往會出現全球資金流出港股市場及指數估值承壓的現象。但開始加息後資金將恢復流入，且加息並非影響港股走勢的主因。具體看：

1）2004-2006年，全球資金僅小幅流出中國市場4.9億美元，並隨後立即轉為流入。而同期港股市場則處於中國經濟高速增長疊加赴港上市內地企業大幅增長帶來的牛市中，兩年間漲幅達到130.9%。

2）2015-2019年，加息初期，全球資金的確流出中國市場，但這亦與內地「811」匯改後人民幣大幅貶值相關，且半年後資金即大幅流入。2016年初，港股市場更是進入了供給側改革提升盈利疊加互聯互通機制開通共同驅動的為期兩年的牛市，期間漲幅約為73.8%。

料2022年全球資金增配港股市場趨勢不變

2021年港股市場大幅下跌，主要是國內產業監管趨嚴壓制市場情緒導致的。往後看，產業監管常態化，地產信用風險亦邊際好轉，投資者對政策的反應料將逐步鈍化。結合港股市場的基本面和極低的估值，聯儲局貨幣政策收緊料不會影響全球資金長期增配人民幣資產的趨勢。

一方面，從全球資金流角度看，經歷去年的大幅調整後，香港在MSCI ACWI指數中的權重已處在十年來的次低位置（3.3%），未來全球投資者調倉行為將帶動全球資金被動增配港股市場。且人民幣匯率短期仍有望維持強勢，為資金流入提供支撐。

另一方面，從南向資金角度看，聯儲局緊縮並不會明顯制約國內貨幣政策的操作空間。近期央行降息釋放「寬貨幣」信號，體現穩增長決心，預計將帶動更多國內資金流入港股市場。

風險因素

1）聯儲局超預期收緊貨幣政策；

2）中美摩擦升級；

3）國內產業監管政策大幅加嚴；

4）匯率大範圍波動。