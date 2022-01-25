財庫局與金融監管機構推行「疫苗氣泡」　服務承辦商同樣適用

財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）表示，因應政府將由2月16日起在政府大樓和辦公處所落實推行適用於政府僱員的「疫苗氣泡」，財庫局已向各政策局或部門發出通函，要求它們自2月16日起在批出服務合約時，加入合適合約條款，規定承辦商、其代理商及分判承辦商須遵從有關「疫苗氣泡」安排。

正如適用於政府僱員的「疫苗氣泡」安排，除持有有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗、或正懷孕並按個別個案事先取得批准外，所有因工作相關目的進入政府室內處所的承辦商、其代理商及分判承辦商僱員均須出示已接種至少第一劑2019冠狀病毒病疫苗的紀錄。

許正宇稱，把在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」，由政府僱員擴展至服務承辦商僱員，可進一步鞏固防疫屏障，減低2019冠狀病毒病變異病毒株擴散的風險，讓員工和市民的健康得到保障。

此外，金融監管機構包括保監局、積金局和財匯局亦將由2月16日起，跟從政府在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」安排，並會把安排由其僱員擴展至服務承辦商的員工。各機構將按各自實際情況在其辦公大樓和處所制定「疫苗氣泡」實施細節。

許正宇指，現時各金融監管機構僱員的疫苗接種率均超過90%，他深信只要大家同心協力向各行各業積極樹立榜樣，盡量推行「疫苗氣泡」，必定有助經濟穩步復蘇和社會運作恢復正常。