ZA Bank預留千萬元獎金池　與用戶送牛迎虎｜溫多娜

ZA Bank推出新春活動「千萬利是賀虎年」，並預留1,000萬元獎金池，與用戶送牛迎虎賀新歲。

點先可以收到利是？由即日（25日）起至2月14日，用戶在ZA Bank App 完成指定任務即可抽1款鬼馬老虎角色，並憑收集的角色參與瓜分獎賞。收集的角色款式越多，參加者可瓜分的獎賞份數越多；最多集齊6款老虎，可得到100份獎賞。總獎金金額亦會隨參加人數而增加，參加人數越多，金額將越大，最高可達1,000萬元！

今年 ZA Bank 用戶除了可派發現金電子利是，還可以選擇將抽到的老虎放進電子利是封轉贈予同為ZA Bank用戶的好友，新正頭與好友一齊拿個好意頭！

活動任務包括派利是、逗利是、推薦好友開戶等，用戶只需於活動期間登入 ZA Bank App，即可抽1次老虎，穩袋1份利是！

其中，「逗利是」為ZA Bank新增的電子利是功能，方便用戶向同為ZA Bank用戶的好友線上拜年。逗利是時，用戶可雙手拿著電話做出拜年動作，便可以切換祝福動畫，給新年增添一份滿滿的儀式感。另外，用戶還可以繼續體驗「入利是」、「派雙封」、「自選利是封」和「拆利是」等保留傳統精粹的 ZA Bank 電子利是功能，透過設計可愛的電子利是向親朋好友送上祝福。