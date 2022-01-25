美股．持續更新｜奇蹟日重演？　道指早段瀉逾800點後反升

【04:00】

標指跌逾百點後也倒升。截至本港時間4時，道指報34574點，升210點或0.61%；標普500指數報4411點，升1點或0.01%；納指報13752點，跌102點或0.74%。

【03:15】

道指重挫逾800點後反升。截至本港時間3時15分，道指報34376點，升12點或0.04%；標普500指數報4383點，跌26點或0.59%；納指報13673點，跌179點或1.29%。

【02:20】

截至本港時間2時20分，道指報34035點，跌328點或0.96%；標普500指數報4333點，下降76點或1.73%；納指報13508點，跌346點或2.48%。

港股夜期暫高水62點，現報24306點，升68點。

【00:00】

道指曾大跌813點，後來收窄至少於300點。截至本港時間午夜零時，道指報33926點，跌438點或1.28%；標普500指數報4324點，下降86點或1.95%；納指報13500點，跌354點或2.52%。

港股夜期暫高水40點，現報24284點，升46點。

【23:11】

美股跌勢加深，道指瀉逾700點。截至本港時間晚上11時11分，道指報33629點，跌735點或2.14%；標普500指數報4294點，下降115點或2.62%；納指報13447點，跌407點或2.94%。

港股夜期暫高水６點，現報24250點，升12點。

【22:51】

美股對上一個交易日上演大奇蹟日，道指曾挫千點後，倒升近百點收市。

隔晚美股開市早段表現偏軟，道指跌近500點，失守34000點。截至本港時間晚上10時48分，道指報33821點，跌543點或1.58%；標普500指數報4320點，下降89點或2.03%；納指報13518點，跌336點或2.43%。

至於港股夜期，現升32點報24270點，高水26點。