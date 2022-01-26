Bitcoin下挫之際　IMF促薩爾瓦多放棄用其作法定貨幣

國際貨幣基金組織（IMF）周二（1月25日）發布聲明，敦促薩爾瓦多放棄將比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣。

據中國媒體新浪財經1月26日報道，IMF強調，「使用比特幣在金融穩定、金融誠信、消費者保護以及相關的財政或有負債方面存在巨大風險。」

該報告是在IMF與薩爾瓦多進行雙邊會談後發表的，繼續「敦促」薩爾瓦多當局通過取消比特幣的法定貨幣地位來縮小其比特幣法的範圍。

2021年9月，薩爾瓦多成為世界上第一個將加密貨幣與美元一起作為法定貨幣的國家。自那以來，該國總統納伊布-布克利一直堅持「逢低買入」，總計已購買了1500枚比特幣。但隨着比特幣的大幅下跌，薩爾瓦多的比特幣投資據估計已損失了約2000萬美元。

IMF的報告還表示，一些董事表達了對發行比特幣支持債券相關風險的擔憂，其中提到了薩爾瓦多總統與數字資產基礎設施公司Blockstream合作，通過「比特幣債券」籌集10億美元資金的計劃。

幾個月來，IMF一直對布克利的比特幣實驗表示不滿。

周二的聲明與IMF去年11月分享的一份報告相呼應，該機構在報告中寫道，比特幣的高價格波動性對消費者保護構成了重大風險，並指出比特幣不應被用作法定貨幣。

自2021年初以來，薩爾瓦多一直試圖從IMF獲得一筆13億美元的貸款，但這一努力似乎因雙方在比特幣問題上的分歧而惡化。

這個國家將需要找出一些其他的支持措施來支撐其財政。IMF預測，在現有政策下，到2026年，薩爾瓦多的公共債務佔GDP比重將升至96%，使該國走上一條「不可持續的道路」。