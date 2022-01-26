美股大跌後想撈底？　巴克萊料標普會再跌8%　買貨屬言之尚早

美國股市在過去的兩個交易日表現相當反覆，其中道指先後出現急挫後大幅反彈表現，讓投資者此刻抱持較審慎態度。《新派財經》更報道，大行巴克萊更認為標普500指數仍有可能繼續大幅下跌，投資者在這場主要由美聯儲向激進貨幣緊縮政策「硬轉向」引發的股市拋售中，言撈底還為時過早。巴克萊將標普500指數今年年底的目標位維持在4800點，但認為短期內風險偏向下行。

巴克萊美股策略主管德什潘德（Maneesh Deshpande）在1月25日的一份報告中表示：「用大流行前的估值作為粗略的衡量標準，標普500指數仍有約8%的下行潛力，估值較高的股票更痛苦。雖然『美聯儲看跌期權』（Fed put）可能提供另一個支撐，但根據2001年和2018年的經驗，這可能只會在更大範圍的風險拋售約20%後被激活。

德什潘德表示，「在2021年大部分時間裏，美聯儲都在試探人們對通脹將是暫時現象的耐性，接近年底時，美聯儲艱難地轉向了更強硬的立場。」這導致投資者預計今年將加息四次，略高於美聯儲在12月會議上用所謂的點陣圖顯示的預期。

稱目前美股估值仍高企

巴克萊指出，從歷史上看，美聯儲加息周期的開始並沒有令股市停止上漲，加息後的正回報受到持續強勁的企業盈利的支撐。實際上，標普500指數在加息後一年的平均回報率約為6%。但德什潘德表示：「這一次可能會有所不同。首先，目前的估值仍高於疫情前的水平。」他指出，傳統的指數市盈率和中值市盈率均比2020年新冠大流行開始前的水平高出約8%。

其次，新冠危機爆發後的強勁盈利增長是由商品消費的「異常狂熱」推動的，如果它恢復到大流行前的趨勢，可能會面臨阻力。德什潘德稱，最後，美聯儲面臨一個棘手的平衡問題，一方面要在抑制通脹方面不落後於曲線，另一方面要在Omicron的影響下實現潛在增長。