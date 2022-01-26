A股周二暴跌　《證券日報》發文﹕冀機構投資者挺起A股的脊樑

美國股市於周一開市暴跌，其逐步收窄跌幅，甚至高收。可是A股於周二（25日）開市卻一路下跌，三大股指跌幅均超過2.5%。在中國已實現的增長指標強於美國，保持進一步增長的條件明顯優於美國的情況下，中美股市的這種反差實在令人深思。

據《證券日報》周三（26日）報道，美國股市周一先暴跌再翻紅的走勢，反映了美國面臨巨大通脹壓力、製造業難以提振、疫情大肆蔓延的複雜形勢：一方面，投資者對經濟和股市前景感到擔憂，對加息和刺激政策退出十分敏感；一方面，其主流投資機構憑藉強大資金實力，出手護盤十分凌厲。

美國股市在2008年國際金融危機後，僅經過短暫的低位震盪，即進入上行通道；到2020年2月，道瓊斯指數漲到接近30000點，隨後因疫情暴發出現快速調整，發生6個交易日三次下跌熔斷的奇觀。但在美國對外發動貿易戰，國內製造業低迷、失業面擴大的情況下，美股卻再次走出V型反轉行情，一路上揚。到2022年1月4日，道瓊斯指數比2019年底上漲了約30%。

反觀A股，2022年1月4日上證綜指比2019年底僅上漲19%。而2020年疫情發生後到今天，中國無論在疫情防控上，還是在經濟社會發展上，都是走在世界前列的：不僅率先控制住了疫情，最大限度減少了患病率、重症率、死亡率，而且最早實現經濟正增長，是2020年唯一實現正增長的主要經濟體。美國不但陷入疫情反覆和持續蔓延之中，死亡人數持續上升，而且製造業陷入萎縮、失業率低迷、物流不暢，其超大規模發行貨幣已導致7%的通貨膨脹率，政策即將轉向。美國股市能夠在經濟如此畸形的情況下一再走高，與其大量發行貨幣有直接關係，但也與其主流投資者大力護盤有關。美國的主流投資者深知，股市保持活力對於吸納全球資金、化解其經濟矛盾是有益的。

相對而言，中國股市與實體經濟運行的狀況存在一定反差。在不斷鞏固防疫戰略成果的同時，中國早於其他主要經濟體實現穩定增長。按不變價格計算，2021年國內生產總值比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。2021年中國貨物貿易進出口總值39.1萬億元人民幣，比2020年增長21.4%；中國年度進出口規模首次突破6萬億美元關口，達到歷史高點。特別是，經濟增長的創新動能顯著增強。2021年高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長18.2%、12.9%，增速分別比規模以上工業快8.6個百分點、3.3個百分點。目前，中國已連續4年保持第二大外資流入國地位。隨着RCEP實施和自貿試驗區、海南自由貿易港、國家級經開區等開放平台功能進一步拓展，中國將成為更具吸引力的投資興業熱土。

近期，國內股市表現疲軟有一些短期理由，一是市場普遍認同的熱點板塊已積累一定漲幅，需要消化；二是今年經濟增長的確存在一些壓力。但這不足以導致近期股市大跌。因為今年增長壓力主要體現在一季度，而這是由於2021年一季度按年增長幅度較大的緣故。所以，把這個因素誇大是偏頗的。

既要看到當前的困難，也要看到有利的形勢。中國在過去兩年堅持未雨綢繆，穩紮穩打，為應對當前困難預留了充足的政策空間，積累了相當的實力。一是，中國過去兩年沒有跟隨聯儲局的腳步，堅持貨幣政策獨立性，實施穩健的貨幣政策，保持宏觀槓桿率基本穩定。這樣，在今年聯儲局加息、促使美元迴流的情況下，中國可以實施更有力的財政貨幣政策。二是，開展跨周期和逆周期調節，根據市場情況「打提前量」「靠前發力」。從去年12月開始，中國提前下達部分2022年專項債券額度，採取了下調存款準備金率等一系列舉措，為實體經濟低成本融資和穩健運行創造條件。國務院已決定，前期已對部分到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續執行涉及科技、就業創業、醫療、教育等另外11項稅費優惠政策至2023年底。三是，持續做好「六穩」「六保」工作，特別是保居民就業、保基本民生、保市場主體，以穩住經濟大盤為改革贏得空間，為提高經濟運行質量夯實基礎。要用好過去兩年在這方面積累的經驗，進一步釋放政策推動力，激發市場主體活力，營造各業競相繁榮發展的局面。

四是，堅持供給側結構性改革這條主線不動搖。在穩住經濟大盤的基礎上，堅持向改革要效率、靠改革謀突破，推進公平競爭政策實施，加強反壟斷和反不正當競爭，強化知識產權保護，暢通國內大循環、突破供給約束堵點，穩步推進電網鐵路等行業改革，提升製造業核心競爭力，促進傳統產業升級，擴大高水平對外開放、推動制度型開放。堅持改革開放的方向不會動搖，推進改革開放的步伐不會慢下來，這是中國經濟高質量發展的底氣。

近期A股市場疲弱的表現是對利空因素的過度反應，而這種過度反應是通過機構投資者傳導的。目前，中國機構投資者在市場中的比重已大大提升，其資金實力也已今非昔比，但不少機構投資者的投資理念存在短板，特別是對市場熱點和行業估值的判斷存在短期化傾向，不能發揮市場壓艙石、定盤星的作用。在遇到風吹草動時，需要主流投資機構維護大局，引領方向，發揮應有作用。在此，呼籲證券公司、基金公司、社保基金、保險資金等，擔起引領價值投資的主體責任，主動維護資本市場穩定發展、持續發展的局面，挺起A股的脊樑來！