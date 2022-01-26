聯儲議息及烏克蘭局勢成兩大關鍵　港股望二萬四橫行｜港股早評

港股連跌兩日穩守二萬四大關，市場主要關注外圍兩大事項，分別是聯儲局議息以及烏克蘭局勢。最新國際貨幣基金組織（IMF）料美國今年加息三次，同時削美國GDP預測，由原先估計的5.2%，調低至4%。對於烏克蘭問題，美國總統拜登強調不會派遣美軍到烏克蘭。



觀察美股三大指數隔晚雖延續跌勢，科技股續重災，不過道指在傳統金融股支持下，跌幅由最高逾800點，收窄至不足100點，收市力守三萬四大關。考慮到港股近期在二萬四大關見明顯買盤支持，除非內地A股延續上日跌勢，否則恒指續於二萬四上下整固機會較高。



美股三大指數續下挫，跌幅介乎0.2%-2.3%，顯示出行業表現分化嚴重。科技股主導的納指仍是表現最弱的，收市挫2.3%。即使微軟上季盈利及收入勝預期，不過盤後股價亦曾受壓。至於道指表現較強，續守三萬四大關，金融股表現較佳，支持道指一度急挫逾800點，尾市跌幅收窄至不足100點。

IMF削環球經濟展望

國際貨幣基金組織（IMF）發表最新《世界經濟展望》報告，決定下調全球經濟增長預測，由去年10月估計增長4.9%，調低至4.4%。同時下調中美兩國經濟展望，將中國今年經濟亦由原先估計增長5.6%下調至4.8%，主要由於房地產市場投資持續緊縮，加上「清零」政策可能導致私人消費增長慢過預期。

IMF對美國今年經濟增長由原先估計的5.2%，調低至4%，並預料美國今年加息三次。因美國有機會提早退出寬鬆貨幣政策、供應持續緊張，以及最新預測將「重建更美好世界」 計劃內的財政刺激措施從假設中剔除。報告預期，美國聯儲局將在今年3月結束買債，並會在今明兩年各加息3次，以引導美國通脹率回落至2%的目標。IMF相信，部分新興市場可能面對匯率貶值和輸入性通脹等壓力，預計發展中經濟體在疫情後的幾年時間，仍要持續應對高債務負擔帶來的挑戰。

聯儲局議息 美元指數創兩周高

美聯儲開始一連兩日議息會議，將於本港時間周四凌晨公布結果。市場屏息以待美聯儲對縮表及加息的看法之時，加上烏克蘭戰雲密佈，刺激美元指數向上，一度升抵96，創兩周高位。

烏克蘭局勢有變數 拜登強調不會派遣美軍到烏克蘭

對於烏克蘭局勢，美國總統拜登強調不會派遣美軍到烏克蘭，言論表明一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國的回應只會是經濟制裁，而非介入戰爭。拜登指出，若俄羅斯入侵烏克蘭，他會考慮直接向俄羅斯總統普京實施制裁。他又說，可能在近期調動正處於高度戒備的部分美軍士兵，但強調不會派遣美軍到烏克蘭。白宮發言人普薩基說，總統拜登沒有意願和興趣向烏克蘭派兵。