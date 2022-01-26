網易勁升移逾4%　科指上揚　港股陷爭持｜持續更新

烏克蘭局勢仍然緊張，同時聯儲局從當地時間周二（25日）起進行一連兩日議息會議，投資者情緒更敏感，讓美國股市連續兩日大坐過山車。縱使道指由曾瀉逾800點，逐步收復失地至最終僅跌66點或0.2%收市，反映科技股走勢的納指卻沽壓未有減輕，全日跌315點或2.3%，顯示投資者對科技股戒心相當濃烈之餘，亦反映目前投資市場走勢相當兩極化。今早亞太區股亦受波及，日本股市失守27000點，不排除今早大市亦遭波及。



【15:12】

港股仍在爭持，最新報24230點，跌12點，國指最新報8498點，跌4點，科指最新報5588點，升35點。

科技股相對強勢，騰訊（0700）升0.6%，網易（9999）升4.1%。

【13:46】

港股午後再次轉跌，最新報24220點，跌22點，國指報8490點，跌12點，科指則上揚12點，報5565點。

申洲國際（2313）挫7%，藍籌股中表現最差，藥明（2269）及海底撈（6862）亦分別跌6.5%及3.3%。

【12:31】

港股今早在高位徘徊，曾一度挑戰24500點，惟動力不足，並曾倒跌，半日僅升39點。

恒指報24283點，升39點，國指升13點，報8517點，科指報5593點，報40點。

太陽能股今早表現突出，信義光能（0968）半日勁升8.4%，報13.2元，保利協鑫（3800）最新報2.54元，升4.1%，陽光能源（0757）升4.2%。

金融股亦有較佳表現，滙豐（0005）升2.8%，報53.8元，渣打（2888）升4.1%，報54.25元，友邦（1299）升0.3%。

科技股方面，網易（9999）升3.1%，報154.7元，美團（3690）跌0.6%，騰訊（0700）升0.7%。

消費股方面，百威（1876）升3%，安踏（2020）升0.4%。

此外遠東酒店（0037）擬就九華徑項目申請興建6,000個單位，今早股價曾飆升至0.4元，惟於上午10時9分停牌，停牌前報0.285元，升111.1%。

【11:48】

信義光能（0968）今早表現突出，最新報13.18元，飆8.2%，大幅跑贏大市。其他太陽能股方面，陽光能源（0757）升4.2%，保利協鑫（3800）升3.7%，報2.53元。

港股升幅大為收窄，最新報24253點，升9點，國指報8506點，升2點，科指最新報5588點，升36點。

【11:12】

恒指最新報24357點，升114點，國指升48點，報8551點，科指升69點，報5622點。

【09:52】

滙豐（0005）升幅擴大，最新報53.75元，升2.7%。至於另一重磅股友邦（1299）升1%，最新報86.2元，渣打（2888）升3.4%。

油股亦獲投資者追捧，中石油（0857）升1.3%。

港股升幅擴大，最新報24410點，升166點，國指升54點，報8558點，科指報5610點，升58點。

【09:29】

恒指高開99點，報24342點，國指報8530點，高開26點，科指報5581點，高開28點。

新奧能源（2688）高開1.6%，信義光能（0968）高開2%，網易（9999）高開4.1%，滙豐（0005）高開1.9%。