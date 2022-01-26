美國為比特幣開採中心　惠譽警告﹕挖礦活動或成電力供應風險

虛擬貨幣的挖礦活動，往往需要大晾量電力，因此如何減輕電力消耗乃是市場人士關注焦點。在此之前，投資評級機構則先發出警告，指出在美國的「挖礦」，或對當地公用事業電力供應構成影響。

據《新浪財經》1月26日報道，惠譽周一（1月24日）警告稱，美國越來越多的加密貨幣挖礦活動如果不加以遏制，將對公用事業的電力供應構成風險。

該評級機構表示，「挖礦」作業的大量需求可能會大幅增加公用事業公司的電力負荷。

美國已成全球最大比特幣開採中心

美國已成為全球最大的比特幣開採中心，截至2021年年中，美國佔全球比特幣哈希率的35%以上，哈希率是衡量挖礦網絡計算能力的指標。

今年1月20日，美國眾議院一個小組委員會舉行聽證會，討論了加密貨幣挖礦消耗的巨大能量。一名眾議院議員表示，比特幣挖礦過程的能源消耗「令人深感擔憂」。

惠譽表示，擁有「過剩產能」的公用事業公司必須評估新的大型加密貨幣負載的機會成本和收益。

挖礦活動不會帶來額外經濟效應

該機構還提到，「加密挖礦作業通常不會給當地經濟帶來就業或輔助業務方面的額外經濟效益。」

惠譽表示，加密挖礦業務對價格很敏感，如果它們無法生存，就有可能很快關閉，這意味着公用事業公司可能面臨電費拖欠。該機構稱，加密貨幣挖礦本質上是「不穩定和不受監管的」。

2021年的一項研究發現，比特幣挖礦每年消耗約91太瓦時的電力，超過一些國家一年的用電量，幾乎佔全球用電量的0.5%。