A股上日下挫　今日獲內地四大證券報官媒發文力挺

中國股市滬綜指周二重挫2.6%至五個月低位，單日更是創下一年半最深跌幅。兩大證券類報紙官媒《上海證券報》和《證券時報》，於周三頭版雙雙刊文，前者援引專家指出「不宜對市場下跌反應過度」，A股政策面資金面均有支撐；後者援引機構分析認為A股風險偏好修復反彈可期。

據《路透》報道，《證券日報》和《中國證券報》亦沒有缺席，其中又以證券日報的題目「挺起A股的脊樑」最為醒目；中證報則援引多家一線私募的最新解盤觀點稱，在市場情緒持續積累的背景下，A股市場出現單日調整也在情理之中，但進一步「跟跌」的機率不大，有望走出獨立行情。

滬綜指25日收盤跌2.6%至五個月低位，創下逾18個月單日最大跌幅；滬深300指數挫2.3%。深圳創業板指數則收低2.7%，失守3000點大關，為去年五月來首次。

上證報文章寫道：「不宜對股市下跌反應過度，當前A股在政策面、資金面均有較為堅實的支撐，經濟『穩增長』態勢明確，春季行情仍值得期待」，多數機構對節後市場也並不悲觀，認為A股「市場底」正漸行漸近。

證券時報文章亦指出，短期外圍市場成為擾動A股的最重要因素，無論是美聯儲加息還是地緣政治波動，都對市場情緒造成了衝擊。

文章稱，但是不少機構認為，很多股票已進入業績和估值較為匹配的區間，性價比逐步顯現，而且政府還有很多穩增長的工具沒有動用，「當前位置不用恐慌。」

文章籲留意股市調整時的介入機會

具體到策略應對和交易操作層面，中證報稱，相關受訪私募普遍提示，從2020年第一季度海外股市暴跌後A股市場的表現來看，當前A股投資者更應當關注市場在盤中調整時的介入機會。

證券日報文章也寫道，近期A股市場疲弱的表現是對利空因素的過度反應，而這種過度反應是通過機構投資者傳導的，因此呼籲證券公司、基金公司、社保基金等主動維護資本市場穩定發展、持續發展的局面，「挺起A股的脊樑來！」