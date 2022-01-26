金管局：去年銀行稅前經營利潤按年跌18.6%　料利率下跌空間有限

金管局副總裁阮國恒表示，本港銀行業維持穩健，資產質素良好，但現時第5波疫情來襲，經濟受到影響，外圍因素波動大，銀行信貸質素仍面對挑戰，預計去年第4季特定分類貸款比率會按季輕微上升，但整體風險可控。

阮國恒續稱，截至去年第三季，整體存款增長4.6%，但在低息環境下，銀行利息收入及盈利能力受壓，去年淨息差跌穿1厘水平，銀行業稅前營運利潤亦按年下降18.6%，不過銀行體系的資本和流動性仍良好，相信風險可控。

他指出，利率現處於較低水平，下跌空間有限，銀行息差受壓程度亦有限，而當美國息口進入上升周期，有利銀行利息收入。不過，一旦美國聯儲局利率口徑變得進取，銀行對貸款的風險監察就要考慮利率變化。今年利率環境變化較大，金管局將會確保信貸風險管理到位。

他料，銀行不良貸款率有上升趨勢，但現時無系統性因素出現，又強調本港銀行體系面對高風險內房的敝口不大，相關風險可控。

對於本港金融機構人才流失的問題，阮國恒指，疫情下全球旅遊限制，明白銀行本身營運面對檢疫及人才等挑戰，但亦見到有人才從外面來港。相信銀行界亦明白，要平衡疫情控制與外遊自由度兩者之間十分困難，金管局有不停與業界溝通，並向政府反映，而長遠來看，人才供應需著力推動本地人才培訓。