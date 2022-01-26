本月為內地發展商償還美元債小高峰　多家房企尋求債務展期

內地房地產企業在本月迎來償還美元債小高峰。為緩解流動性壓力、避免交叉違約，多家企業與投資人就債務展期展開協商。

《財聯社》報道，華南城（1668）發布公告稱，2022年2月到期的11.5%優先票據及2022年6月到期的10.875%優先票據，展期事宜已獲持有人的足夠同意，持有人允許公司隨時按面值加應計和未付利息選擇性贖回任何未償還票據。

查債通訊息顯示，華南城今年2月到期的美元債存續規模3.48億美元，另一筆今年6月到期的美元債存續規模3.46億美元。

此外，禹洲集團（1628）1月24日宣佈，2022年1月到期美元票據交換要約及徵求同意已成功完成。公司於2022年1月20日發行了本金總額為約4.53億美元的新票據，以交換本金總額為約4.77億美元的票據。

禹洲集團（1628）1月24日宣佈，2022年1月到期美元票據交換要約及徵求同意已成功完成。（資料圖片）

不僅是華南城、禹洲，近期大發地產、祥生控股、榮盛發展均在尋求債務展期。

1月18日，大發地產（6111）公告稱，2022年1月到期票據交換要約及同意徵求已完成。根據交換要約及同意徵求有效提交作交換並獲接納的約1.44億美元的現有票據已被註銷，1.38億美元新票據自2022年1月18日起按12.5%的年利率計息，並須於2022年6月30日支付。

而在大發地產之前，富力地產、榮盛發展等房企已完成今年1月到期的美元債交換要約。

「在保交付、再融資受限等背景下，部分房企不得不就債務展期進行協商。去年下半年市場銷售熱度快速下降，全國化佈局的大中型房企，在三四線城市無法實現高周轉、銷售回款放緩，還款壓力快速增加。」第一太平戴維斯一位分析人士表示。

福建一家房企人士向記者表示，去年以來部分房企流動性出現問題，與其前幾年擴張勢頭過猛有不小關係，在快速擴張過程中，這些房企資金槓桿使用力度也相應加大。

值得一提的是，雖然部分房企已對到期債務進行展期，但從今年整體到期規模來看，房企償債壓力依然存在。

據貝殼研究院統計，房企2022年預計到期的各類債務規模約9,603億元，雖比2021年下降約25%，但仍處於接近萬億的償債規模高位。2022年有251家房企需要償還到期債務，其中22家房企到期債務超過100億元。

在境外債方面，Wind數據顯示，2022年是房企美元債兑付高峰期，到期餘額為273.25億美元。其中1月到期規模最大，達到74億美元。

「部分房企債務展期獲得通過後，未來其能否兑現承諾，在展期後如約償債，也將對市場信心產生很大影響。而債務展期後償還能力一個關鍵因素，在於各房企後續的市場銷售及現金流恢復情況。」前述第一太平戴維斯分析人士表示。