【星之谷】Slash一世上車無望？3大指標判斷9成按揭能否闖關

近年新興一個族群叫「Slash」（斜桿族），指一些年輕人不甘心每天坐在辦公室做着刻板工作，喜歡以兼職形式為多過一間公司打工或「接Job」，嘗試不同範疇工作，累積相關經驗。

從事這類型工作模式的族群或會擔心個人收入在申請高成數按揭時沒法計算作入息。但原來只要3大指標過關，實際上仍有望申請高成數按揭。不過，這類非固定收入，一般只能在申請8成或以下按揭時採用，如能證實收入有足夠持續性及穩定性，才有機會在申請8成以上按揭時採用。



1.真實性

銀行重視工作「真實性」。以兼職性質為主的Slash，需要向銀行提交6個月出糧紀錄，而不只是3個月。此外，最能夠反映工作真實性的稅單亦必須預備好。

至於公司是否具規模，亦是銀行及按揭保險公司考慮之列——如果只是一些微企，連網站都沒有，銀行有機會拒絕計算在該公司所收取的入息。

2.持續性

Slash在多間公司兼職的話，銀行也會考慮每間公司所賺取的入息持續性，例如僱傭合約列明工作是日薪制，固定日薪，但只要過去6個月持續地保持合理工時數量，銀行都會認同這些兼職有持續性，便可以作為6個月平均工資，計入供款與入息比率（DSR）。

3.穩定性

銀行也會考慮工作穩定性，包括Slash工作時間分佈。假如這位Slash刻苦耐勞，早、午、晚各打一份工作，反而會令銀行認為身體難以長期負荷，工作穩定性成疑，會於評審供款與入息比率上打折扣。

若果申請人是專業人士，例如在大型機構從事兼職工程師，兼職收入獲得接納的機會更大。

自由式接Job最多僅申請8成按揭

至於以「接Job」或「接Freelance」為主的Slash，由於不受僱於任何公司，銀行會視之為「自僱人士」。他們需要正式開立公司，並將工作收入入賬，同一時間保留發票、收據等文件，並編製好財務報表，以申報利得稅。

做好這些工作的話，就可以用自僱人士身份申請按揭。但要留意，自僱人士申請按揭成數最高只是8成，不能申請9成按揭。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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