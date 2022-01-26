美股 ｜聯儲局利率不變　三大指數齊倒跌　道指挫250點

美國聯儲局公布議息結果在即，加上企業業績勝預期，美股周三早段反彈，但道指在議息結果公布後倒跌。



【04:15】三大指數齊倒跌

美股跌勢加劇。截至本港時間4時15分，道指跌257點或0.75%，報34039點；納指跌60點或0.44%，報13502點；標指跌22點或0.52%，報4333點。

【03:45】道指倒跌

聯儲局宣布利率不變。主席鮑威爾表示有「很多加息空間」後，美股曾大幅回落。截至本港時間3時45分，道指跌69點或0.2%，報34228點；納指升131點或0.97%，報13671點；標指升15點或0.35%，報4371點。

【03:00】利率維持不變

美國聯儲局香港時間今日（27日）凌晨公布今年首次議息結果，宣布利率不變，維持介乎0至0.25厘。

道指升486點或1.42%，報34784點；納指升446點或3.3%，報13985點；標指升95點或2.2%，報4452點。

【02:30】納指升逾300點

道指升307點或0.9%，報34605點；納指升337點或2.49%，報13877點；標指升67點或1.54%，報4423點。

【01:30】道指升近400點

截至本港時間1時30分，道指升375點或1.09%，報34673點；納指升330點或2.44%，報13870點；標指升71點或1.64%，報4428點。

多隻重磅科網股造好，微軟升5.1%領漲，Tesla升4.1%，蘋果升2%。

【22:39】納指升逾2%

美國聯儲局將於本港時間凌晨3時公布議息結果，美股三大指數連日震盪後，早段開市表現造好。

截至本港時間晚上10時34分，道指升206點或0.6%，報34504點；納指升292點或2.16%，報13831點；標指升54點或1.24%，報4410點。

港股夜期現報24388點，升21點，高水48點。