議息結果｜聯儲局暗示縮表將採取到期退出方式　而非直接出售

聯儲局暗示，未來在縮減資產負債表的時候，主要方式將是對到期債券不進行再投資，而不是直接出售所持債券。

綜合媒體報道，聯儲局周三（1月26日）發布聲明概述了縮減資產負債表規模的原則，表示只有在開始加息後才會啟動這一程序。

聯儲局上一次進行所謂的量化緊縮，即2017年到2019年，它設定了每月自然縮表的額度限制。這一次，有人猜測聯儲局可能需要在某個時候真正出售資產，但新發布的原則表明他們不傾向於這麼做。

「存在一些出售資產的尾部風險，我認為這個聲明應該大大降低了這個風險，」加拿大皇家銀行資本市場美國利率策略主管Blake Gwinn在聯儲局決策後的報告中寫道。Gwinn表示，這些原則說明聯儲局不打算讓收益率曲線變陡。

暗示或較上次量化緊縮更早、更快

聯儲局強調，它認為聯邦基金利率的變化是其調整貨幣政策的主要手段。

聯儲局表示，央行將確定縮表的時間和步伐，以實現其通脹和就業目標。聯儲局主席鮑威爾沒有具體說明縮表的時間和步伐，指出決策者仍在辯論這些問題，但他暗示這次可能比上次量化緊縮更早、更快。

聯邦公開市場委員會表示，準備根據經濟和金融形勢調整其縮表的細節。

該委員會還表示，從長遠來看，打算在其投資組合中主要持有美國國債。它目前持有美國國債和抵押貸款支持證券。