Tesla上季業績超預期　警示供應鏈問題貫穿全年　盤後曾跌6%

特斯拉（Tesla）周三（1月26日）盤後公布了該公司四季度財報。財報公布後，特斯拉股價盤後一度大跌6%。

據《華爾街見聞》報道，儘管特斯拉四季度營收和盈利均超預期，而且連續多個季度創公司紀錄新高，股價盤後升1.6%後在5分鐘內迅速轉跌並最深跌6%，重回去年12月中旬的一個月低位水平。

分析指出，公司致股東信中提到的「生產瓶頸和供應鏈挑戰仍是當前主要問題」，似乎在當下環境中嚇壞了投資者。

財報顯示，特斯拉去年四季度營收177.3億美元，高於市場預期的166.4億美元，打破三季度營收137.6億美元創下的公司史上季度收入新高，按年增65%。

調整後EPS為每股盈利2.54美元，也高於市場預期的2.36美元，打破三季度調整後EPS為每股盈利1.86美元創下的公司史上季度盈利新高，按年增217%、是一年前的三倍多。

上季按年多賺逾8倍

當季淨利潤23.21億美元，是一年前的8倍多，非GAAP淨利潤28.79億美元，是一年前的3倍多。主營業務汽車的季度毛利率30.6%，高於預期的29.9%，整體毛利率27.4%，高於三季度的26.6%。

整理發現，這是特斯拉營收連續四個季度超過100億美元大關，比三季度營收高出近40億美元，呈加速增長態勢。同時也是連續四個季度盈利創新高、至少兩季營收新高、淨利潤連續三季超10億美元、非GAAP淨利潤連續四季超10億且上逼30億美元、連續十季實現正盈利。

公司表示，當季實現26億美元的GAAP運營利潤，營業利潤率為14.7%，所有量產OEM均實現了最高的季度營業利潤率，這表明電動汽車的盈利能力可以超過內燃機車。

當季自由現金流27.8億美元，按年增49%，高於預期的16.7億美元。季度資本開支18.1億美元，按年增57%，少於預期的18.3億美元，這一與建新工廠相關的支出在2020年三季度首次突破10億美元。季末現金及其等價物175.8億美元，按年降9.3%，但高於預期的174.9億美元，按月增加15億美元。到 2021 年底，不包括汽車和能源產品融資的總債務已降至14億美元。

特斯拉稱2021年是其創紀錄的一年，總營收528.23億美元，按年增71%，其中汽車收入472億美元，按年增73%；實現創紀錄的94萬輛汽車交付，按年增87%，四季度的年化汽車產能超過122萬輛。在花費65億美元建造新工廠和其他資本支出後，去年產生了55.2億美元的GAAP淨利潤，按年增665%、即是2020年的七倍多，以及50億美元的自由現金流，按年增80%。

所持比特幣並無減值

特斯拉還表示，四季度其資產負債表上持有的比特幣數量保持不變，沒有進行任何買賣，由於去年四季度比特幣表現平盤，公司也沒有記錄任何相關減值，持有的比特幣價值持平在12.6億美元。去年三季度曾錄得與比特幣相關的減值5100萬美元，二季度曾損失2300萬美元。

財報預警供應鏈作為主要障礙將持續全年，重申車輛交付年均增幅50%，上海工廠是主要出口中心

儘管看上去財報全面向好，特斯拉盤後股價一度轉跌，說明投資者擔心財報中提到的供應鏈問題。

特斯拉表示，在去年四季度，全球供應鏈、運輸、勞動力和其他製造挑戰持續存在，限制了現有工廠的滿負荷運轉能力：

「由於供應鏈成為主要限制因素，我們自營的工廠已經連續幾個季度低於滿載產能，這種情況可能會進一步持續到2022全年。」